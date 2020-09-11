Под Рязанью круизный теплоход сел на мель

Теплоход "Бородино" с пассажирами на борту сел на мель на реке Оке в Касимовском районе Рязанской области.

"В 19:02 10 сентября теплоход "Бородино" сел на мель. Погода была страшная, ливень, ураган. На борту находится 131 человек, все здоровы, эвакуация людей не требуется", - цитирует ТАСС главу Касимовского района Германа Бокова.

Со слов главы, весной этого года руководство канала имени Москвы запретило туристическую навигацию по Оке, поскольку глубина реки для нее мала. Были демонтированы причалы, пристани. Поэтому появление на реке круизного лайнера вызывает большие вопросы.

По информации минтранса Рязанской области, теплоход вышел за пределы судового хода. Для снятия судна с мели к месту происшествия был направлен буксир. Когда он свою задачу выполнил, лайнер отправился дальше по своему маршруту Москва - Муром. Никто в результате происшествия не пострадал.

Рязанский линейный отдел МВД России на транспорте по факту инцидента организовал проверку.