Половина участников онлайн-голосования проголосовали на выборах в Москве

Половина участников онлайн-голосования проголосовали на муниципальных выборах в Москве. Такие данные со ссылкой на данные электронного штаба по наблюдению за голосованием приводит РИА Новости.

Согласно данным штаба, на 12.00 явка на электронное голосование по дополнительным муниципальным выборам в столице составила 50 процентов. Всего зарегистрировались для участия в электронном голосовании 4 853 человека.

Напомним, со 2 сентября в столице началось досрочное голосование. Москвичи выбирают муниципальных депутатов по двум округам. 13 сентября отдать свой голос можно будет уже на участке традиционным способом.

Напомним, что в единый день голосования 13 сентября запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми. Депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.