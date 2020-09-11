Собянин объявил о технологической революции в ЖКХ

Технологической революцией назвал мэр Москвы Сергей Собянин те перемены, что произошли за последние годы в столичном ЖКХ. В частности, были централизованы оперативные службы и внедрены цифровые технологии управления инженерным сетями.

В своем блоге градоначальник написал, что вместо множества диспетчерских пунктов различных компаний, осуществляющих коммунальную жизнедеятельность города, появились единые диспетчерские пункты, где можно быстро решить любую коммунальную проблему.

У диспетчеров перед глазами теперь вместо десятков телефонов подчиненных - цифровая видеостена, на которой в режиме онлайн видно, как работает каждый узел большой городской системы ЖКХ. А в случае нештатной ситуации аварийные участки перекрываются нажатием одной кнопки. Интеллектуальная система сама подсказывает и какие резервы нужно задействовать, пока идут работы по устранению аварий. А единые ремонтные службы прибывают на вызовы в считанные минуты.