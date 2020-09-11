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11.09.2020 16:35
Рубрика: Спорт

Стали известны подробности Осеннего велофестиваля в Москве

Текст: Ирина Огилько

В выходные в столице пройдет Осенний велофестиваль. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы, он пройдет в новом музыкальном формате.

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По данным пресс-службы, фестиваль пройдет с 19 по 20 сентября. Так, в первый день фестиваля пройдет Велоквест. В спортивной игре могут принять участие команды от 2 до 4 человек. Они должны будут пройти квест и заодно лучше узнать историю города. Для заезда нужен лишь велосипед и смартфон. Победителей ждут призы и сувениры.

20 сентября в Лужниках пройдет Музыкальный велофестиваль. В нем смогут участвовать около 500 человек, а все желающие смогут присоединиться посредством онлайн-трансляции.

Любители сайклинга смогут присоединиться к фестивалю даже из дома, если есть велотренажер или велостанок, а те, кто предпочитает велопрогулки по городу, могут участвовать и на велосипеде - для этого нужно проехать комфортную дистанцию на своем или прокатном велосипеде с помощью любого трекера, сделать скриншот поездки и выложить в Instagram с отметкой @mosvelofest и @velobike.ru.

Как приводит слова заммэра Москвы и руководителя департамента транспорта столицы Максима Ликсутова: "В сентябре мы проведем Велофестиваль в абсолютно новом формате. В связи с эпидемиологической обстановкой и требованиями Роспотребнадзора к безопасности участников массовых мероприятий собрать в одном месте десятки тысяч любителей велоспорта, как это было в прошлые разы, не получится. Но я уверен, что количество участников Велофестиваля только увеличится - через онлайн-трансляцию к нам смогут присоединиться велосипедисты из других городов и даже стран. Это будет уникальный опыт и действительно глобальное событие, не ограниченное рамками одного города. В прежнем же, всем знакомом формате, мы рассчитываем провести Велофестиваль уже в следующем году".

Кстати, за каждый пройденный участниками километр, организаторы и генеральные партнеры мероприятия переведут в благотворительный фонд 10 рублей.

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