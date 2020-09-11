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11.09.2020 15:07

В Калуге открыли Детский центр офтальмологии

11 сентября в Калуге был открыт Детский центр офтальмологии калужского филиала Национального медицинского исследовательского центра МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Вместе с заместителем Губернатора Калужской области Константином Горобцовым и руководством МНТК в открытии центра принял участие Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

Разместившийся в комфортабельных помещениях офтальмологический центр оснащён новейшим лечебным и диагностическим оборудованием.

Фото: Калужская городская Дума
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Для маленьких пациентов в Центре планируется проведение высокотехнологичной диагностики и комплексного консервативного лечения с использованием различных физиотерапевтических энергетических воздействий: лазеро-, магнито-, электро- и фотостимуляции.

"Непростой 2020 год показал, насколько важно уделять внимание развитию медицины, внедрять в эту сферу передовые технологии, - подчеркнул Александр Иванов. - Калужане по праву гордятся тем, что в нашем городе расположен такой высокотехнологичный центр оказания медицинской помощи, как МНТК имени академика С.Н. Федорова, замечательно, что этот медицинский центр развивается, и маленькие калужане в случае необходимости смогут получить квалифицированную медицинскую помощь"

Сразу после открытия центр приступит к работе - проведению диагностических обследований и врачебных консультаций для калужан, жителей Калужской и соседних областей.

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