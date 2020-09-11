В Москве до конца года отремонтируют 18 памятников

"Дети - жертвы пороков взрослых", "Воинам-десантникам", "Голуби мира" и еще 15 памятников отремонтируют до конца 2020 года в российской столице. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

В Москве уже месяц продолжаются масштабные работы по сохранению сразу 18 памятников. Почти все они отлично знакомы жителям и гостям столицы. По данным пресс-службы, в ходе ремонта специалисты расчищают поверхности монументов от всех видов загрязнений, восполняют утраченные элементы, устраняют трещины и сколы, приводят в порядок посвятительные надписи, а также постаменты и ограждения. "В заключении, памятники обрабатывают защитными составами. Все работы по этим памятникам завершатся в этом году", - прокомментировал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Кстати, работы ведутся по следующим монументам:

1. Памятник А.В.Суворову на Суворовской площади.

2. Памятник А.Блоку в сквере по адресу: улица Спиридоновка, дом 8.

3. Памятник Воинам-десантникам у Центрального Музея Вооруженных Сил РФ (улица Советской Армии, дом 2).

4. Бюст Генриха Гейне на Николоямской улице, дом 1.

5. Памятник Е.В.Гнесиной на Поварской улице, дом 30/36.

6. Скульптурная композиция "Дети - жертвы пороков взрослых" на Болотной площади.

7. Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади.

8. Памятник С.С.Прокофьеву перед зданием Детской музыкальной школы № 1 в Токмаковом переулке, дом 8.

9. Бюст Ф.И.Тютчева перед зданием Российского детского фонда в Армянском переулке, дом 11.

10. Памятник Н.Г.Чернышевскому по адресу: улица Покровка, дом 20.

11. Памятник М.С.Щепкину у здания Высшего театрального училища им. Щепкина (Пушечная улица, дом 2/6).

12. Скульптура "Голуби мира" на территории АНО "Центральный дом работников искусств" (Пушечная улица, дом 9/6).

13. Памятник И.Ярыгину на улице Удальцова, владение 40А.

14. Памятник С.М.Кирову по адресу: улица Руставели, дом 10.

15. Памятник М.И.Кутузову в районе Выхино-Жулебино.

16. Бюст М.И.Глинки на улице Каретный Ряд, дом 3, строение 7.

17. Бюст Данте Алигьери по адресу: улица Каретный Ряд, дом 3, строение 7.

18. Бюст Н.Э.Баумана на Сельскохозяйственной улице, дом 9/2.