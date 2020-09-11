В Москве до конца года отремонтируют две тысячи жилых домов

К осени обычно заканчивается капремонт многоквартирного дома: обновлена крыша, инженерные системы, электрика, стены и подъезд. Жители радостно потирают руки, мол, наконец-то, шумные бригады уйдут. Но, в этом году, осенью работы продолжатся. Что подрядные организации успеют сделать до конца года, выяснил корреспондент "РГ".

Как рассказали в Фонде капремонта столицы, менять лифты, электрику, а также ремонтировать подъезды и скатные металлические кровли можно в любое время года. И лишь с мая по середину сентября можно ремонтировать мягкие плоские кровли и фасады. А вся инженерная система должна быть заменена до 1 сентября.

"В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации весь объем замены стояков в квартирах был перенесен на 2021 год", - рассказала "РГ" начальник управления делами Фонда капремонта Москвы Полина Рогова. По данным фонда, до конца года проведут комплексные ремонты (за исключением замены стояков в квартирах) почти в 2 тыс. домов. Так, например, отремонтируют более тысячи кровель и фасадов, в тысяче домов заменят систему электроснабжения, будет заменено около 2 тыс. лифтов. Основная сложность при проведении капремонта, например, при замене электрики в доме, остается недопуск жителей в квартиры. "Там, где нас не пускают или против проведения какого-то вид работ, составляются акты недопуска. Невыполненные работы подрядчикам не оплачивают", - сказала Рогова. Впрочем, она не уточнила, сколько актов недопуска с начала года уже было составлено.

Работы идут во всех округах, в том числе и в центре города. В этом году здесь ремонтируют более трех сотен сооружений: типовых, индивидуальной планировки, домов-памятников и объектов историко-градостроительной среды. Одним из таких объектов стал еще недавно разрушающийся рабочий "Буденовский поселок" 1927 года постройки, предназначавшийся для офицерского состава Красной армии. В нем 18 домов, расположенных на Большой Почтовой улице в Бауманском районе. Дома, построенные в стиле конструктивизм, за 95 летнюю историю сохранили оригинальную планировку: не появились пристройки, магазины на первых этажах, правда, в бывших двухэтажных яслях теперь коммунальные квартиры. Но кирпичные стены пошли трещинами, осыпалась штукатурка, в некоторых квартирах осыпался потолок и временами рвались трубы. Впрочем, на предложение переселиться в рамках реновации жители большинства домов ответили отказом.

- Это и понятно, центр города, дома красивые, но старые, чтобы в них было комфортно жить, нужно все поменять внутри, - рассказал "РГ" директор подрядной организации Игорь Петроченко, ремонтирующий два дома в Буденовском поселке. - В минувшем ноябре мы по графику заменили электрику, в начале года отремонтировали входные группы подъезда, поменяли входные двери. А после эпидперерыва отремонтировали кровлю и сейчас фасад.

Первоначальный вид дома имел штукатурные участки. Сейчас рабочие счищают старую штукатурку до кирпича, после чего набивают на стены оцинкованную сетку, затем кладут штукатурку. По словам Петроченко, такой "пирог" на стенах сделает их более теплыми и поможет дольше сохраниться в хорошем состоянии. После ремонта вид останется прежним, а технологии и материалы применены новые. Как поделился с "РГ" известный краевед, главный редактор "Московского наследия" Филипп Смирнов, поселку решено было вернуть первоначальный цвет стен красного кирпича. "В этих домах были учтены и пожелания жителей: заменить окна в местах общего пользования, - поясняет Смирнов. - Дома не являются памятниками архитектуры, но новые окна по форме и рисунку расстекловки идентичны историческим". Несмотря на то, что внешне дома приобретают исторический лоск, внутри строений, по словам жителей состояние дома оставляет желать лучшего. "Еще бы внутри квартиры стены поменяли - они же камышовые, я с женой разговариваю на кухне, а меня слышно в соседнем подъезде, - говорит житель дома 18/20 корпус 15 Вячеслав Шумский. - Да и коммуникации сгнили. Обещают в следующем году заменить, а выдержат ли зиму? У меня трое дочерей, мал мала меньше".

Кстати, по планам комплекса городского хозяйства столицы, всего в 2021-2023 годах отремонтируют в рамках программы капремонта с учетом долгов этого года около 4,5 тысячи домов, общей площадью 34,2 млн. кв.м. Также заменят порядка 7 тысяч лифтов. Первые конкурсные процедуры по работам на 2021 год также завершатся до декабря.