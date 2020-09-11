В Москве из пруда выловили "Запорожец"

Московские водолазы рассказали о самых необычных находках в городских водоемах. Как сообщает пресс-служба департамента ЖКХ, чаще всего со дня поднимают обычный мусор, но встречаются и неожиданности.

На Олимпийских прудах водолазы "Мосводостока" обнаружили затопленный "Запорожец". Машину подняли на берег с помощью троса и лебедки. А со дна Кожуховского затона извлекли скульптуру моряка.

Вначале изваяние приняли за фигуру пионера, потому что под водой не было видно морского воротника. Идентифицировать скульптуру удалось после очистки от песка и ила.