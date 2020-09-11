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11.09.2020 14:13
Рубрика: Общество

В Москве лосиху Дину выпустят в естественную среду обитания

Текст: Ирина Огилько
Фото: Пресс-служба национального парка Лосиный остров. Фото: Пресс-служба национального парка Лосиный остров.
Фото: Пресс-служба национального парка Лосиный остров.

В естественную среду обитания отправится питомица Лосиной биостанции лосиха Дина. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе национального парка Лосиный остров.

Фото: iStock
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Как рассказали с пресс-службе, сентябрь-октябрь - брачный период у копытных, этап создания пар для продолжения вида. По мнению специалистов, это наиболее подходящее время для выпуска половозрелой лосихи Дины.

6-летняя лосиха по возрасту и состоянию здоровья может и должна обзавестись потомством.

В рамках программы по мониторингу и сохранению видов Дине был оформлен "паспорт здоровья" - файл с информацией о животном, содержащий ее параметры, возраст, результаты анализов. На ухо лосихе размещена бирка с номером этого файла.

В период адаптации лосиха будет находиться под контролем сотрудников. GPS-датчик, прикрепленный к ошейнику, будет передавать информацию о миграции животного по территории национального парка.

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