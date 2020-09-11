В Москве отремонтировали фасады 5 тысяч домов

С начала проведения региональной программы по капремонту с 2015 года в столице отремонтировали 5 тысяч фасадов. "Юбилейным" стал фасад на Сормовской улице. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе фонда капремонта столицы.

Как рассказали в фонде, наибольшее количество фасадов отремонтировано в севером и восточном округах, на них суммарно пришлась половина всех проведенных работ, что связанно с периодами застройки районов города. В 2020 году план работ включает почти 1 тыс. фасадов по всему городу. Это различные типы фасадов, для каждого технология ремонта подбирается индивидуально, причем проект проходит в обязательном порядке государственную экспертизу.

"Юбилейный" пятитысячный фасад дома расположен на Сормовской улице на юго-востоке столицы. Работы тут выполняются по новой технологии ремонта с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Такая технология часто применяется для домов, отделанных плиткой, и отлично зарекомендовала себя в сложных погодных условиях. Новая технология капремонта фасадов является сложной, требующей высокого профессионализма от исполнителей.

Интересно, что новая технология позволяет отремонтировать фасады, которые по задумке архитекторов вообще не должны были капитально ремонтироваться. Их создатели не продумывали данный вопрос. Так в 1960-1970-е были построены панельные дома, в которые в заводских условиях монтировалась плитка. По тем временам это было красиво, современно и надежно. Планировалось, что такие фасады простоят весь срок эксплуатации дома без проблем. Однако за десятилетия агрессивность внешней среды возросла, следовательно, плитка начала скалываться, фасады разрушаться. При этом технологии ремонта для этих домов предусмотрено не было. Такая плитка не подлежит замене или полному демонтажу. Сегодня городом найдено решение по восстановлению данных фасадов - с плитки только снимается глазированный слой, после чего она становится восприимчива к нанесению специальных смесей, с помощью которых и формируется новый защитный слой панелей и облик дома.