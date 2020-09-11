Новости

В Минобороны России оценили потенциал амфибии "Дрозд" 09:44
Небензя назвал срежиссированной акцией ситуацию с берлинским пациентом 09:40
В УрФУ синтезировали феррогели для доставки лекарства в поврежденную ткань 09:38
Врач рассказал об ограничениях при вакцинации от коронавируса 09:36
Мишустин установил для труднодоступных аэропортов поддержку из бюджета 09:22
В Петербурге штормовой ветер повредил 25 автомобилей 09:16
Турист погиб во время сплава в Горном Алтае 09:15
В Москве стартовало онлайн‑голосование в рамках муниципальных выборов 09:12
В Ростове ушел из жизни известный психотерапевт Михаил Литвак 09:11
Еще 1256 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:10
В Бундестаге призвали власти ФРГ не останавливать "Северный поток-2" 09:09
В Иркутской области открылись 1927 избирательных участков 09:07
Меняются правила закупок иностранных товаров для нацпроектов 09:05
БЕЛАЗ отправил 220-тонные тяжеловесы в Белгородскую область 09:00
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за циклона 08:59
В Роскачестве сообщили о росте экспорта вина из России 08:45
В Курганской области началось досрочное голосование на местных выборах 08:31
Наталья Сергунина: В столице растут ряды интеллектуального волонтерства 08:31
Азаренко обыграла Уильямс в полуфинале US Open 08:15
Почти 3 человека на место - конкурс на стажировку в Комплексе соцразвития Москвы 08:12
Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах 07:55
Радулов принес победу "Далласу" в овертайме 07:50
Ученые Сингапура рассказали о новом способе обнаружить коронавирус 07:50
В Москве вынесен приговор банкирам, похитившим 122 миллиона рублей 07:17
Ученые предложили выпускать препараты в виде бактерий для обмана клеток 07:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
11.09.2020 09:12
Рубрика: Власть

В Москве стартовало онлайн‑голосование в рамках муниципальных выборов

Текст: Любовь Проценко

В столице стартовало онлайн-голосование на выборах в Советы муниципальных депутатов округов Бабушкинский и Марьино.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
В России начался Единый день голосования

Как уже сообщала "РГ", в этих округах идут довыборы депутатов в Советы муниципальных округов. В каждом из них нужно выбрать по два депутата, на мандаты которых претендует 26 кандидатов.

Избиратели, подавшие заявку на электронное голосование, могут отдать свой голос можно почти с любого устройства с выходом в интернет до 20:00 12 сентября.

За ходом электронного голосования наблюдают эксперты Общественного штаба.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования-2020

Главное сегодня

Мишустин установил для труднодоступных аэропортов поддержку из бюджета
Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах
В Минтрансе предложили готовиться к бесплатному общественному транспорту
Российские ученые смогли обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 28 миллионов человек
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября