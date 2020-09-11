В Москве стартовало онлайн‑голосование в рамках муниципальных выборов

В столице стартовало онлайн-голосование на выборах в Советы муниципальных депутатов округов Бабушкинский и Марьино.
Как уже сообщала "РГ", в этих округах идут довыборы депутатов в Советы муниципальных округов. В каждом из них нужно выбрать по два депутата, на мандаты которых претендует 26 кандидатов.
Избиратели, подавшие заявку на электронное голосование, могут отдать свой голос можно почти с любого устройства с выходом в интернет до 20:00 12 сентября.
За ходом электронного голосования наблюдают эксперты Общественного штаба.