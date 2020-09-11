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11.09.2020 07:17
Рубрика: Происшествия

В Москве вынесен приговор банкирам, похитившим 122 миллиона рублей

Текст: Наталья Козлова
В Москве вынесен приговор по уголовному делу о растрате 122 миллионов рублей. Деньги увели из банка его непосредственные руководители.

Слушалось дело в Тверском районном суде столицы. Итог - серьезный приговор бывшему заместителю председателя правления Банка "Легион " Виктору Брусенцеву, бывшему советнику правления кредитного учреждения Андрею Батищеву, а также причастных к хищению денег Дмитрию Хайкову и Михаилу Королькову.

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Брусенцев, Батищев и Корольков признаны виновными по статье "растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере", а Хайкова осудили за "пособничество в растрате".

Все началось в 2014 году. Тогда сообщники выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им организациям, а еще заключали мнимые сделки и фиктивные договоры. Итог банкирского "труда" - председатель правления АКБ "Легион" и его сообщники похитили 122 миллиона рублей.

Как рассказали в столичной прокураторе, суд учел позицию гособвинителя и приговорил Брусенцева и Батищева к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей каждому. Корольков получил 6 лет колонии строгого режима со штрафом 600 тысяч рублей, Хайков - 4 года 6 месяцев лишения колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Все подсудимые взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу еще не вступил.

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