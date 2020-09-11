В Подмосковье доставщик еды пытался совратить 11-летнюю школьницу

В Московской области семья 11-летней школьницы пожаловалась на домогательства курьера, доставлявшего еду из ресторана.

По неподтвержденным данным, курьер начал писать девочке сообщения с подозрительными намеками. После чего, испугавшись наказания, удалил чат.

Родные девочки пожаловались в сервис по доставке еды Delivery club, через который делали заказ. В пресс-службе компании, курьер которой мог доставлять еду, "РГ" сообщили, что это был не их сотрудник, а непосредственно представитель ресторана, поэтому проверить информацию об инциденте невозможно.

Данных о реакции правоохранительных органов пока не поступало.