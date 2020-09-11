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11.09.2020 17:57
Рубрика: Культура

В шорт-лист "Ясной Поляны" вошли шесть современных авторов

Текст: Михаил Визель
На книжном фестивале "ЛитераТула" огласили короткий список основной номинации - современная проза - литературной премии, учреждённой музеем-усадьбой Л.Н. Толстого при поддержке компании Samsung.
Фото: Михаил Визель / РГ Фото: Михаил Визель / РГ
Фото: Михаил Визель / РГ

Председатель жюри, советник президента Владимир Толстой напомнил, что именно книги первыми прорвали строгую самоизоляцию, и посетовал, что яснополянская премия взяла на себя обязательство не вручать награду одному автору дважды. И в этом году, скрепя сердце, продолжает его соблюдать. И только это помешало войти в Короткий список провидениям Захара Прилепина и Антона Уткина.

Фото: Владимир Савостьянов/ТАСС
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Писатель и обозреватель "РГ" Павел Басинский заявил, что Короткий список в целом отражает уровень современной русской прозы - который чрезвычайно высок, не уступая европейской или американской. Писатель Евгений Водолазкин добавил, что современная литература всё дальше заходит в области, которые раньше литературой не считались, в первую очередь нон-фикшн.

Литературовед и прозаик Валентин Курбатов, отметивший в этом году восьмидесятилетие, посетовал, что "его старикам", т.е. читателям времен его молодости, было в каком-то смысле легче, потому что у них были ориентиры. А теперь большая часть книг Длинного списка - "18+", по причине нецензурной брани, причем дамы не уступают мужчинам.

"Лев Николаевич - генеральный директор нашей премии, - метафорически напомнил Валентин Курбатов, - и это определяет нашу систему координат, у нас, извините, спрос строже".

"Современные авторы пишут так, что на них невозможно навесить привычных с девяностых годов ярлыков: реализм, постмодернизм. Происходит перефоматирование, - с восхищением вспомнил прошедшее накануне заседание жюри писатель Владислав Отрошенко.

Ректор Литературного института Алексей Варламов продолжил выдавать "тайны совещательной комнаты", признав, что изначальные намётки, с которыми члены жюри приехали на заседание, подверглись значительной корректировке. Вплоть до того, что Короткий список даже предлагалось расширить.

Итак, в Короткий список из оглашенного 17 июня 39-местного Длинного списка были отобраны шесть произведений, а именно:

Фото: Фото предоставлено организаторами проекта Роман - буриме.
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Андрей Аствацатуров "Не кормите и не трогайте пеликанов" (М.: АСТ, Редакция Елена Шубиной, 2019)

Сергей Беляков "Весна народов" (М.: АСТ, Редакция Елена Шубиной, 2019)

Ксения Букша "Чуров и Чурбанов" (М.: АСТ, Редакция Елена Шубиной, 2019)

Софья Синицкая "Сияние "жеможаха"" (CПб, Лимбус-пресс, 2019)

Саша Филиппенко "Возвращение в острог" (М.: Время, 2020)

Евгений Чижов "Собиратель рая" (М.: АСТ, Редакция Елена Шубиной, 2019)

Общий премиальный фонд составляет 6,7 млн рублей. Победитель в номинации "Современная русская проза", традиционно объявляемый в ноябре, получит из них три млн. Еще миллион распределится между финалистами.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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