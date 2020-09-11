В столичных домах начали проверку доступа в продухи подвалов для котов

Зоозащитники в социальных сетях обсуждают опубликованную факсограмму комплекса городского хозяйства. В ней руководителям столичного департамента ЖКХ и Мосжилинспекции поручают "обеспечить открытие продухов для беспрепятственного входа мелких домашних животных в подвальные помещения жилого и нежилого фонда". С чем связана такая забота властей города о братьях меньших, выяснил корреспондент "РГ".

Как оказалось, в столице давно идет противостояние между зоозащитниками и теми, кто ратует за "соблюдение санитарных норм". Одна сторона утверждает, что от кошек в подвалах появляются насекомые, а на кошачью еду сбегаются крысы. Любители животных уверяют, что насекомые, мыши и крысы появляются тогда, когда в подвале нет кошек. Масла в огонь этой борьбы летом "подлил" Минстрой РФ, вынесший на обсуждение проект "Об утверждении правил деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений", предложивший продухи закрыть сеткой. Вызвав всплеск негодования, документ убрали. Как объяснили в комплексе городского хозяйства столицы, сейчас в городе продолжает действовать федеральная норма, согласно которой должен быть открыт хотя бы один продух в многоквартирном доме, конечно, если он изначально проектом был предусмотрен. Как раз об этом правиле и напоминает выпущенная факсограмма.

"В распоряжении властей присутствует та самая ожидаемая столичными зоозащитниками формулировка - "для беспрепятственного входа мелких домашних животных, - поясняет "РГ" зампред Мосгордумы Степан Орлов. - И это не некий спонтанный акт милосердия, а взвешенное решение. Дело в том, что в подвалах как раз в осеннее время начинают, увы, активно размножаться мыши и крысы, переносчики опаснейших инфекций - в том случае, если там нет их естественных врагов, домашних кошек. Учитывая нынешнюю непростую ситуацию с COVID-19, нельзя допустить, чтобы в многомиллионной Москве существовало множество потенциальных источников еще двух десятков весьма заразных болезней".

Его коллега, член комиссии по городскому хозяйству Мосгордумы Александр Козлов, добавляет, что аргумент у управляющих организаций - это борьба с нарушением температурного режима и блохами от кошек. "Все это мифы, - уверен Козлов. - В Мосгордуму часто поступают жалобы на закрытые продухи, разбираемся, напоминаем УК и про федеральное постановление, теперь упоминать будем факсограмму. Ведь в первую очередь открытые продухи позволяют содержать подвальные помещения в должном виде: проветриваться, устранять сырость. И уже попутно они становятся входом в подвал, где кошки спасаются от холодов".

В пресс-службе префектуры Северного округа столицы, отметили, что проверкой и устранением нарушений занимаются сейчас управляющие компании и управы. Эту работу должны завершить на следующей неделе.

Надеются, что позиция властей поставит точку в споре, борцы с "замурованными в подвалах кошками", активисты движения "Котоспас". Его организатор, Анна Фельдман, рассказала "РГ", что в месяц в среднем приходит до 45 заявок на замурованных в подвалах животных или заваренных продухов. "Часто звонят из центра и востока города, из районов Южное Тушино, Вешняки, - говорит Фельдман. - Сложные адреса ул. Вешняковская, 6, кор. 3, Балаклавский проспект, 5, ул. Руставели, проспект Вернадского. Здесь по несколько раз в сезон приходится снимать ограждения с проемов в подвалах. Эту работу должны вести управляющие организации, но если на контакт не идут - своими силами демонтируем решетки".

Поможет ли факсограмма изменить ситуацию, покажет обход специалистов и время. А пока идет проверка, "Котоспас" начал акцию по расклеиванию стикеров над продухами. На черно-белых круглых наклейках черный кот, гордо и спокойно проходит в открытую дверь. Как считают активисты, такие стикеры лишний раз напомнят коммунальщикам, что не нужно заделывать дыру, а кошкам помогут вечером найти дорогу домой.