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11.09.2020 21:05
Рубрика: Происшествия

В Тамбовской области рухнул аэроплан

В Мичуринском районе Тамбовской области потерпел крушение аэроплан "Бекас Х-32". В результате инцидента погиб пилот, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Фото: vk.com/chp_komi
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По словам собеседника агентства, крушение произошло в 19:28 недалеко от села Никольское. Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошел в поле. При этом в ведомстве сообщили, что аэроплан совершил жесткую посадку. По информации агентства, в результате аварии погиб один человек.

"Бекас Х-32" является легким многоцелевым самолетом. В нем предусмотрены два пилотажных места с тандемным размещением в кабине. Информации о том, сколько человек находилось на борту, на данный момент нет.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

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