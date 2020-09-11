В Тамбовской области рухнул аэроплан

В Мичуринском районе Тамбовской области потерпел крушение аэроплан "Бекас Х-32". В результате инцидента погиб пилот, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

По словам собеседника агентства, крушение произошло в 19:28 недалеко от села Никольское. Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошел в поле. При этом в ведомстве сообщили, что аэроплан совершил жесткую посадку. По информации агентства, в результате аварии погиб один человек.

"Бекас Х-32" является легким многоцелевым самолетом. В нем предусмотрены два пилотажных места с тандемным размещением в кабине. Информации о том, сколько человек находилось на борту, на данный момент нет.