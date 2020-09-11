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11.09.2020 11:00
Рубрика: Происшествия

Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест

Текст: Артем Красиков

Во Владивостоке суд отправил под домашний арест бывшего первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СУ СКР по региону.

Бывшего вице-губернатора Приморья заподозрили в отмывании денег

Напомним, что ранее было возбуждено уголовное дело по факту легализации денег в особо крупном размере в отношении чиновника и генерального директора фирмы.

По данным следствия, с января 2014 по ноябрь 2017 года сотрудник краевой администрации участвовал в работе двух компаний и получал деньги, которыми распоряжался по своему усмотрению. Для того, чтобы скрыть преступные доходы, с помощью подконтрольных ему лиц он перевел 143,5 миллиона рублей в качестве процентного займа на счет коммерческой организации. Таким образом он попытался "отмыть" средства.

В декабре 2018 года Василий Усольцев уже был осужден за незаконное участие в предпринимательской деятельности. Его приговорили к штрафу в 6,3 миллиона рублей.

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