Двадцать первая ТОР заработала на Дальнем Востоке

Территория опережающего развития (ТОР) "Краснознаменск", созданная в Забайкалье на основе моногорода, преобразована в ТОР с дальневосточными преференциями. Она стала 21-й ТОР Дальневосточного федерального округа, сообщили в аппарате вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

"Поручение проработать вопрос о преобразовании ТОР "Краснокаменск" ранее дал Минвостокразвития России, Минэкономразвития России и правительству Забайкальского края вице-премьер - полномочный представитель резидента РФ в ДФО Юрий Трутнев, - сообщил собеседник в аппарате вице-премьера. - Для этого Минвостокразвития России разработало поправки в закон о территориях опережающего развития. После подписания главой государства Минвостокразвития России подготовило проект постановления Правительства РФ "О преобразовании территории опережающего социально-экономического развития "Краснокаменск".

Документ был подписан председателем кабинета министров Михаилом Мишустиным 9 сентября.

"Для министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики новая, уже 21 территория опережающего развития, не просто очередная цифра, - отметил глава Минвостокразвития Александр Козлов. - Это новые возможности для местной экономики, так как принятие документов позволит будущим инвесторам этих ТОР получать преференции, установленные для дальневосточных территорий. Ведь условия инвестирования в дальневосточных ТОР заметно отличаются от ТОР, созданных в моногородах".

Резидентам дальневосточных ТОР доступно применение дополнительно таких преференций, как строительство инфраструктуры за счет бюджетных средств или возмещение понесенных затрат резидента на ее строительство, возможность применения режима свободной таможенной зоны, субсидирование процентных ставок по полученным кредитам и т.д., сообщили в аппарате Трутнева. Срок существования дальневосточных ТОР составляет 70 лет с возможностью продления, тогда как ТОР, созданные в моногородах, могут существовать только 10 лет.

Также резиденты дальневосточных ТОР имеют возможность воспользоваться поддержкой институтов развития Дальнего Востока - корпорации развития Дальнего Востока, агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержки экспорта, фонда развития Дальнего Востока и агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

"Для нас особенно важно, что в юбилейный для атомной энергетики России год, в город, с которого начиналась атомная промышленность России, пришел дальневосточный ТОР, - добавил заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин. - Краснокаменск создавался как город атомной промышленности. Теперь благодаря новым возможностям, здесь будут реализованы новые инвестиционные проекты, и в Краснокаменске появятся новые рабочие места".