Новости

Собянин объявил о технологической революции в ЖКХ 14:32
В Кремле призвали другие страны не диктовать России по расследованию ситуации с Навальным 14:28
У "Робокопа" появится сериал-приквел 14:20
В Калининграде менеджер банка проиграл 3 млн рублей со счетов клиентов 14:20
Лавров и Ван И обсудили предстоящий саммит лидеров стран-членов СБ ООН 14:15
В Москве лосиху Дину выпустят в естественную среду обитания 14:13
Абрамченко: Первый комплекс мер в Усолье-Сибирском реализован 14:00
Между Южной Кореей и Владивостоком открылся новый паромный маршрут 13:46
Участвовать в учениях "Кавказ-2020" пригласили иностранных военных 13:46
К учениям "Кавказ-2020" привлекут около 80 тысяч военнослужащих 13:35
Москвичка и трое детей отравились после обработки от тараканов 13:33
Лукашенко озвучил перспективные задачи перед научным сообществом 13:30
Аборигены убили ведущего эксперта по племенам в Бразилии 13:27
Песков подтвердил дату визита Лукашенко в Россию 13:06
Кто заведует ястребами в аэропортах 13:02
В Индии за сутки выявили почти 100 тысяч случаев COVID-19 12:55
Более 20% жителей Подмосковья имеют антитела к коронавирусу 12:51
Мишустин освободил Людмилу Бокову с поста замглавы Минкомсвязи 12:34
Захарова: Киев пытается водной блокадой коллективно наказать крымчан 12:23
Избирком: В Ярославле активно идет онлайн-голосование 12:15
Россия призвала урегулировать напряженность на китайско-индийской границе 12:05
Захарова: Вашингтон продолжает курс на обострение отношений с Москвой 11:53
В Москве отремонтировали фасады 5 тысяч домов 11:51
Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции 11:48
В Москве из пруда выловили "Запорожец" 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
11.09.2020 13:46
Рубрика: Экономика

Между Южной Кореей и Владивостоком открылся новый паромный маршрут

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

11 сентября из бухты Ёнильман в городе Пхохан, что на юго-востоке Республики Корея, ушел в свой первый для данного направления рейс паром "Eastern Dream". Он отправился во Владивосток, куда будет теперь ходить еженедельно. Из-за коронавируса пассажирское сообщение пока не открывается, потому перевозятся только грузы. Паром повез в Россию 20 единиц тяжелой техники и 60 подержанных автомобилей. Тот же паром будет ходить и в Японию - до порта Майдзуру и обратно.

Фото: iStock
В Южной Корее состоялся первый "полет в никуда"

Мэр Пхохана Ли Ган Док, который принял участие в церемониях провода парома "Eastern Dream", подчеркнул, что новый маршрут "демонстрирует превращение Пхохана в крупный региональный логистический центр".

По словам представителей управляющей компании "Тувон Сансон", паром "Eastern Dream" будет совершать рейсы до Владивостока из Пхохана каждую пятницу (отход в 16:00 по местному времени), а до Майдзуру - каждый вторник (отход в 18:00). Водоизмещение парома составляет 11 478 тонн, он может перевозить 480 пассажиров или 130 штук 20-футовых контейнеров либо 250 автомобилей и 50 единиц тяжелой строительной техники. Средняя скорость парома 37 км/ч.

В регионах Экономика Транспорт Водный транспорт В мире Восточная Азия Южная Корея Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Песков подтвердил дату визита Лукашенко в Россию
Мишустин установил для труднодоступных аэропортов поддержку из бюджета
Лавров: Вашингтон отлынивает от диалога с Москвой по кибербезопасности
Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции
Введены наказания за шум в "тихий час" и опоздания к врачу
Впервые в России выдан кредит под залог цифровых активов