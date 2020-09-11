Между Южной Кореей и Владивостоком открылся новый паромный маршрут

11 сентября из бухты Ёнильман в городе Пхохан, что на юго-востоке Республики Корея, ушел в свой первый для данного направления рейс паром "Eastern Dream". Он отправился во Владивосток, куда будет теперь ходить еженедельно. Из-за коронавируса пассажирское сообщение пока не открывается, потому перевозятся только грузы. Паром повез в Россию 20 единиц тяжелой техники и 60 подержанных автомобилей. Тот же паром будет ходить и в Японию - до порта Майдзуру и обратно.

Мэр Пхохана Ли Ган Док, который принял участие в церемониях провода парома "Eastern Dream", подчеркнул, что новый маршрут "демонстрирует превращение Пхохана в крупный региональный логистический центр".

По словам представителей управляющей компании "Тувон Сансон", паром "Eastern Dream" будет совершать рейсы до Владивостока из Пхохана каждую пятницу (отход в 16:00 по местному времени), а до Майдзуру - каждый вторник (отход в 18:00). Водоизмещение парома составляет 11 478 тонн, он может перевозить 480 пассажиров или 130 штук 20-футовых контейнеров либо 250 автомобилей и 50 единиц тяжелой строительной техники. Средняя скорость парома 37 км/ч.