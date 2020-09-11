В ЕАО началось голосование на выборах губернатора

В Еврейской автономии стартовало голосование на губернаторских выборах.

В восемь утра открылись 183 избирательных участка, сообщает пресс-служба правительства области.

Большинство из них организуют голосование на придомовых территориях 11 и 12 сентября. На всех участках работают десять комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Те, кто захотел проголосовать из дома, могут направить заявление и сделать это в любой из трех ближайших дней. Такое желание выразили уже около 20 тысяч человек.

А вот жители труднодоступных районов ЕАО - 17 поселений и шести пограничных застав - начали голосовать досрочно с 8 сентября.

На пост губернатора ЕАО претендуют пять кандидатов, самовыдвиженцев среди них нет.