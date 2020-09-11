В Хабаровском крае снизят транспортный налог

В Хабаровском крае приняли закон о снижении ставок транспортного налога на легковые автомобили. Он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Сейчас транспортный налог в регионе один из самых высоких среди всех субъектов Дальневосточного федерального округа. Во время недавней "прямой линии" врио губернатора края Михаила Дегтярева был задан вопрос о величине отчислений. Тогда глава региона согласился, что жалобы обоснованы.

Новый закон установит дифференцированные ставки транспортного налога в отношении легковых автомобилей. При расчете налога будет учитываться возраст машины и мощность двигателя. На автомобили от трех до 10 лет ставка в среднем снизится на 11 процентов, на машины старше 10 лет - на 29 процентов. По предварительным подсчетам, затраты на содержание авто станут меньше у 96 процентов владельцев.

"Кроме того, в целях поддержки многодетных семей предлагается установить льготу для одного из родителей, опекуна или попечителя в многодетной семье. Законом будет в два раза снижена ставка транспортного налога на один легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил. Объем финансовой поддержки семей оценивается в сумме 11,9 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Из-за снижения налоговой ставки бюджет региона недополучит около 226 миллионов рублей. Компенсировать выпадающие доходы собираются за счет снижения расходов на административно-управленческий аппарат правительства, Законодательной думы и мировых судей. Сэкономить таким образом планируют более чем 400 миллионов рублей.