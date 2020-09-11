В Хабаровском крае вспыхнул крупный пожар на складе с пиломатериалами

В селе Тополево в Хабаровском крае загорелся склад с пиломатериалами, огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 16:39 по московскому времени. Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, огнем уже был охвачен склад с пиломатериалами. Как уточнили в региональном МЧС, горит одноэтажный металлический ангар, который расположен отдельно от иных построек.

По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлечены 33 человека и восемь единиц спецтехники.