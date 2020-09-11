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11.09.2020 04:55
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке за помощь террористам осудили гражданку Узбекистана

Текст: Анна Бондаренко

Гражданку Узбекистана, которая жила во Владивостоке восемь лет, осудили за помощь террористам, сообщает на свой официальной странице в Instagram антитеррористическая комиссия Приморского края (АТК).

Фото: Depo Photos via AP
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Отмечается, что женщина в социальной̆ сети познакомилась с приверженцем радикальных течений Ислама, который рассказал, что деньги нужны для помощи тем, кто пострадал во время войны в Сирии. Она перечислила 95 тысяч рублей, которые террорист потратил на покупку оружия.

В отношении гражданки Узбекистана было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 "Содействие террористической̆ деятельности". Суд признал ее виновной и назначил восемь лет лишения свободы.

Справка "РГ

АТК Приморского края - межведомственный орган под председательством губернатора. Он был образован в соответствии со статьей 5 ФЗ "О противодействии терроризму" для обеспечения координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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