Во Владивостоке за помощь террористам осудили гражданку Узбекистана

Гражданку Узбекистана, которая жила во Владивостоке восемь лет, осудили за помощь террористам, сообщает на свой официальной странице в Instagram антитеррористическая комиссия Приморского края (АТК).

Отмечается, что женщина в социальной̆ сети познакомилась с приверженцем радикальных течений Ислама, который рассказал, что деньги нужны для помощи тем, кто пострадал во время войны в Сирии. Она перечислила 95 тысяч рублей, которые террорист потратил на покупку оружия.

В отношении гражданки Узбекистана было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 "Содействие террористической̆ деятельности". Суд признал ее виновной и назначил восемь лет лишения свободы.

Справка "РГ

АТК Приморского края - межведомственный орган под председательством губернатора. Он был образован в соответствии со статьей 5 ФЗ "О противодействии терроризму" для обеспечения координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.