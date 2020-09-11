Берега реки Свияги в Ульяновске обстраивают и благоустраивают

Ход благоустройства территорий, прилегающих к реке Свияге, проконтролировал 9 сентября ульяновский губернатор Сергей Морозов. Он обсудил с ответственными лицами дальнейший ход работ.

"Мы активно вводим новые квадратные метры и по праву являемся лидерами в ПФО по показателю ввода жилья на количество человек. Наши усилия отмечают на федеральном уровне, например, в августе работу региона за семь месяцев 2020 года высоко оценил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. Мы уже ввели 491 тыс. кв. м и выполнили 118% к аналогичному периоду 2019 года. Однако, осознаем, что одних квадратных метров людям недостаточно. Поэтому акцентируем внимание застройщиков на совместной работе с властью по обеспечению микрорайонов современной и комфортной для жизни инфраструктурой", - отметил глава региона.

По словам Министра строительства и архитектуры Константина Алексича, в Ульяновской области уделяется большое внимание именно проектам комплексного освоения земельных участков, выделенных под жилищное строительство, а также проектам дальнейшего развития уже застроенных районов.

"Мы отработали систему выделения соответствующих земельных участков для комплексной жилой застройки. В регионе на данный момент сформировано 135 участков для обеспечения задела под жилищное строительство. Кроме того, существует отдельная поддержка для инвесторов, которые готовы реализовывать такие проекты. Подготовлен закон Ульяновской области о масштабных инвестиционных проектах жилищного строительства, устанавливающих форму государственной поддержки застройщиков, реализующих комплексное возведение жилья", - отметил глава ведомства.

"Я замечаю, как с каждым годом наш город развивается и становится все более комфортным для жизни. Рада, что рядом с моим домом расположится такая набережная, куда можно будет выйти погулять с детьми или просто посидеть почитать книгу с видом на природу", - поделилась местная жительница Галина Орлова.

В рамках осмотра ЖК участники встречи обсудили вопрос расчистки русла Свияги. В июле 2020 года Губернатор Сергей Морозов утвердил дорожную карту по экологической реабилитации водоема.

"Проведение работ по расчистке русла реки позволит предотвратить затопление и подтопление жилых домов, приусадебных участков и объектов инфраструктуры в поселках Сельдь, Мостовая, Вырыпаевка и Дачный в Ульяновске, понизит уровень грунтовых вод на прилегающих к реке территориях и стабилизирует оползневую активность в городе, а также позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия вод", - прокомментировала и.о. министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина.

В настоящее время в адрес Федерального агентства водных ресурсов направлено обращение с просьбой рассмотреть вопрос о проведении работ по расчистке русла реки Свияги на территории Ульяновска. На следующей неделе состоится встреча главы региона с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым по данному вопросу, на которой обсудят мероприятия в рамках проекта "Сохранение Волги" и "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология", а также возможность расчистки русел рек в других муниципальных образованиях Ульяновской области.