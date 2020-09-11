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11.09.2020 18:23
Рубрика: Власть

Пензенцы начали голосовать на выборах губернатора

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В пятницу в Пензенской области начали работать избирательные участки. Они будут открыты на протяжении трех дней. Пензенцам предстоит избрать главу региона, на отдельных территориях пройдут довыборы в Госдуму и представительные органы муниципальной власти.
Фото: Наталья Саванкова/РГ Фото: Наталья Саванкова/РГ
Фото: Наталья Саванкова/РГ

Одним из первых проголосовал действующий губернатор Иван Белозерцев. Он пришел на избирательный участок по месту жительства. На входе ему, как и всем, выдали маску и перчатки, которые он не снимал во время голосования.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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- Для меня уже стало доброй традицией голосовать с утра. Выполнив свой гражданский долг, в течение всего дня я работаю с чувством удовлетворения, - отметил Иван Белозерцев.

Также в первый день голосования на свой избирательный участок пришла известная в регионе общественница, победитель конкурса "Лидеры России-2020" Мария Львова-Белова.

- Я не согласна с теми, кто думает, что их голос ничего не решает. Мне очень хочется донести до всех, что очень важна наша социальная ответственность. Именно поэтому в первый день голосования я посчитала необходимым приехать на избирательный участок и проголосовать, - рассказала Мария Львова-Белова.

Досрочное голосование проходит в стационарах местных больниц. Как рассказали в региональном минздраве, в десяти крупных медицинских организациях работают избирательные участки. Остальные больницы взаимодействуют с территориальными избирательными комиссиями, откуда доставляют переносные урны. Принять участие в голосовании может любой пациент стационара. Для этого необходимо сообщить медицинским работникам о желании принять участие в голосовании, а также предъявить паспорт. К пациентам, для которых врачами установлен строгий постельный режим, члены избирательной комиссии пройдут с переносной урной в палату.

Голосование проходит на крупных промышленных предприятиях без отрыва от производства. Такую возможность предоставили на заводе "ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова" совместно с Пензенским региональным отделением Союза машиностроителей России. На предприятии, где трудятся около тысячи человек организована работа двух избирательных участков. Они расположены в дополнительных помещениях и открыты с 9 до 15 часов.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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- Заранее был составлен и доведен до заводчан график голосования, чтобы не допустить скученности и минимизировать контакт между подразделениями. На избирательных участках все посетители обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. В преддверии голосования участки были обработаны антисептиками, - пояснила помощник заместителя генерального директора Елена Панина.

По данным облизбиркома, численность избирателей в Пензенской области составляет 1,055 миллиона человек. На выборах задействованы областная, 33 территориальных и 1085 участковых избирательных комиссий. На каждом участке работают представители корпуса наблюдателей "За чистые выборы". Промежуточные итоги голосования подводиться не будут. Подсчет голосов начнется после закрытия участков 13 сентября.

Справка "РГ"

Во время трехдневного голосования жители Пензенской области смогут обратиться к уполномоченному по правам человека в регионе. В период с 11 по 13 сентября будет работать горячая линия по мониторингу соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения выборов. Все желающие могут звонить по номеру телефона 8 (8412) 68-16-72 с 8 до 20 часов.

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