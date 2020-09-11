"Русский Халк" установил мировой рекорд в буксировке самолета

"Русский Халк" Сергей Агаджанян установил рекорд России и мира в трак-пуле. Сегодня возле аэропорта Казань он осуществил буксировку самолёта CRJ 200 Bombardier авиакомпании UVT aero на 35.4 метра за 1 минуту 30 секунд, надувая при этом до разрыва три трехлитровые медицинские грелки. Масса воздушного судна составила более 16 тонн.

Во время установки рекорда был встречный ветер 13 метров в секунду, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Трюк был выполнен без специальных приспособлений, и это был первый подобный случай в России, когда буксировка самолета производилась без лестницы.

Трак-пул с грелками - непростой и зрелищный вид силового экстрима, в нем сопряжены два вида силового экстрима - спортивный и сценический. Трюк, который выполнил Сергей Агаджанян, является уникальным и весьма сложным. Ещё никто и никогда до него на совмещал два этих направления. По словам самого рекордсмена, к данному трюку он готовился два года.