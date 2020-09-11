Саранская IT-компания создала онлайн-сервис оплаты госуслуг

Созданный саранской IT-компанией "ТОТ Эксперт" сервис онлайн-оплаты государственных и муниципальных услуг и пошлин внедрен в 13 регионах РФ. С начала 2020-го рост количества переводов через новую систему составил 170 процентов.

По словам разработчиков, платежная система GosPay была создана в 2019 году. Сервис позволяет сотрудникам МФЦ комплексно обслуживать граждан в режиме "единого окна" и производить в безналичном порядке on-line перевод платежей за госуслуги бюджетным организациям.

Система в короткие сроки доказала свою эффективность - на сегодня она используется в Брянской, Ивановской, Иркутской, Липецкой, Тверской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Челябинской областях, Республике Крым и Ханты-Мансийском АО.

- В 265 многофункциональных центрах указанных регионов нами организовано 442 точки приема переводов физических лиц в пользу бюджетных организаций, - поясняет председатель совета директоров Андрей Сараев. - Анализ восьми месяцев текущего года, даже с учетом пандемии, показывает рост количества переводов через систему GosPay в размере 170 процентов по отношению к 2019-му. Это говорит о востребованности услуги у населения и ее дальнейшем развитии.

Кроме того, компания решает проблемы подготовки кадров для государственных и муниципальных органов, а также корпоративных институтов с использованием E-learning технологий. Организацией разработано несколько авторских программ повышения квалификации работников госсектора.