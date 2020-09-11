Саранская IT-компания создала онлайн-сервис оплаты госуслуг

Новости

В Германии ресторатор хотел присвоить помощь пострадавшим от пандемии 21:58
Суд Мюнхена запретил две масштабных акции против пандемии 21:42
Подростку предъявлено обвинение в порче лондонской статуи Черчилля 21:14
В Тамбовской области рухнул аэроплан 21:05
Премьеру "Чудо-женщины 1984" снова перенесли 20:30
Путин: "Кинотавр" определяет основные тенденции развития кинематографа в РФ 20:26
Netflix готовит сиквел "Птичьего короба" 19:39
Саша Барон Коэн тайно снял сиквел "Бората" 19:22
В Хабаровском крае вспыхнул крупный пожар на складе с пиломатериалами 19:15
Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева 19:14
МакДжи рассказал о "более мрачной" версии своего "Терминатора" 19:13
Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина" 19:09
В Госдуме осудили решение Apple изъять приложения российского ТВ на Украине 19:02
В Общественной палате не подтвердили информацию о нарушениях на выборах 18:34
В Подмосковье доставщик еды пытался совратить 11-летнюю школьницу 18:30
В Москве до конца года отремонтируют 18 памятников 18:21
В Англии начали выпускать "сливочное пиво" из "Гарри Поттера" 18:16
Apple запустит единую подписку на сервисы 18:14
Минпросвещения: Горячим питанием охвачены 100% младших школьников 18:09
Хопкинс сыграет англичанина, спасавшего детей накануне Второй мировой 17:57
Национальные парки возьмут плату за вход по единому тарифу 17:47
Режиссер клипов "Ленинграда" снимет фильм про Чикатило 17:37
Следующий сезон "Доктора Кто" может выйти только в 2022-м 17:27
Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от российской границы на Черном море 17:23
Тизер: далеки из "Доктора Кто" получат собственный мультсериал 17:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
11.09.2020 21:38

Саранская IT-компания создала онлайн-сервис оплаты госуслуг

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Созданный саранской IT-компанией "ТОТ Эксперт" сервис онлайн-оплаты государственных и муниципальных услуг и пошлин внедрен в 13 регионах РФ. С начала 2020-го рост количества переводов через новую систему составил 170 процентов.
Андрей Сараев: Наша система используется в 13 регионах страны. Фото: Корпорация развития РМ Андрей Сараев: Наша система используется в 13 регионах страны. Фото: Корпорация развития РМ
Андрей Сараев: Наша система используется в 13 регионах страны. Фото: Корпорация развития РМ

По словам разработчиков, платежная система GosPay была создана в 2019 году. Сервис позволяет сотрудникам МФЦ комплексно обслуживать граждан в режиме "единого окна" и производить в безналичном порядке on-line перевод платежей за госуслуги бюджетным организациям.

Система в короткие сроки доказала свою эффективность - на сегодня она используется в Брянской, Ивановской, Иркутской, Липецкой, Тверской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Челябинской областях, Республике Крым и Ханты-Мансийском АО.

Фото: Официальный сайт конкурса "Лидеры России"
Два уроженца Мордовии победили в конкурсе "Лидеры России 2020"

- В 265 многофункциональных центрах указанных регионов нами организовано 442 точки приема переводов физических лиц в пользу бюджетных организаций, - поясняет председатель совета директоров Андрей Сараев. - Анализ восьми месяцев текущего года, даже с учетом пандемии, показывает рост количества переводов через систему GosPay в размере 170 процентов по отношению к 2019-му. Это говорит о востребованности услуги у населения и ее дальнейшем развитии.

Кроме того, компания решает проблемы подготовки кадров для государственных и муниципальных органов, а также корпоративных институтов с использованием E-learning технологий. Организацией разработано несколько авторских программ повышения квалификации работников госсектора.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
В Госдуме осудили решение Apple изъять приложения российского ТВ на Украине
В Минобороны предложили убрать из запрещенных боевые отравляющие вещества
В Кремле пока не обсуждают идею минимального гарантированного дохода
Лавров: Вашингтон отлынивает от диалога с Москвой по кибербезопасности