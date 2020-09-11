Саранская IT-компания создаст облако для "Электронного правительства"

Саранская IT-компания "Эволента", создавшая разработки для автоматизации деятельности МФЦ, приступила к новому федеральному проекту. Речь идет о государственной информационной системе "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" (ТОР КНД) Версия 2.0.

Создание ТОР КНД - часть приоритетной программы "Реформа контрольно-надзорной деятельности". Сроки ее реализации - с декабря 2016-го по 2025 год. Одна из ключевых целей программы - снизить административную нагрузку на организации и предпринимателей, повысив качество контрольно-надзорных функций.

- Мы предлагаем решения, позволяющие оптимизировать работу государственных и коммерческих организаций, помогающие им выполнить стоящие перед ними задачи, стать эффективнее, используя возможности современных информационных технологий, - рассказал генеральный директор компании Сергей Лизин. - К примеру, разработанная нами "Система исполнения электронных регламентов" с 2008 года повышает эффективность деятельности МФЦ за счет увеличения количества автоматизируемых функций в рамках бизнес-процессов учреждений в 13 субъектах РФ. В результате внедрения системы автоматизировано более 6500 окон в МФЦ. Общее же число клиентов, которое пользуется нашей разработкой, превышает цифру в 25 миллионов человек.

На сегодня продукты компании внедрены более чем в 30 регионах РФ. Разработки имеют лицензии ФСБ, ФСТЭК, Роскомнадзора и Министерства образования. Всего же в активе компании - более 30 патентов, а в едином реестре отечественных программ для ЭВМ и баз данных зарегистрированы 4 продукта "Эволенты".

- Если говорить о специализации нашей компании в области электронного правительства, то помимо обозначенных выше, мы работаем еще над семью направлениями, - отметил Сергей Лизин. - Это, к примеру, перевод услуг в электронный вид, автоматизация процесса проектирования технологических карт межведомственного взаимодействия, системы управления очередью, а также разработка региональных порталов государственных, муниципальных услуг и мобильных приложений. Также создаем обучающие курсы и организовываем техническую и методическую поддержку.

Справка "РГ"

Компания "Эволента" - активный участник таких государственных инициатив, как "Информационное общество", "Электронное правительство", "Национальная программная платформа", "Модернизация здравоохранения", "Реформа ЖКХ" и других.