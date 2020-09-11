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11.09.2020 11:44
Рубрика: Происшествия

В Башкирии в спортзале школы обрушился потолок

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: Прокуратура Республики Башкортостан Фото: Прокуратура Республики Башкортостан
Фото: Прокуратура Республики Башкортостан

В спортзале стерлитамакской школы № 7 утром обрушился потолок. По данному факту городская прокуратура инициировала проверку.

В квартире одного из домов под Хабаровском обрушился потолок

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в момент обрушения потолка учеников и педагогов в спортзале не было. В самой школе корреспонденту "РГ" уточнили, что дети с начала года занимались физкультурой на улице, а не в зале.

Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратура оценит действия должностных лиц образовательного учреждения, а также органов исполнительной власти и органов, контролирующих безопасность получения образования. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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