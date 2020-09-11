В Башкирии в спортзале школы обрушился потолок

В спортзале стерлитамакской школы № 7 утром обрушился потолок. По данному факту городская прокуратура инициировала проверку.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в момент обрушения потолка учеников и педагогов в спортзале не было. В самой школе корреспонденту "РГ" уточнили, что дети с начала года занимались физкультурой на улице, а не в зале.

Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратура оценит действия должностных лиц образовательного учреждения, а также органов исполнительной власти и органов, контролирующих безопасность получения образования. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.