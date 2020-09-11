В Мордовии разработали IT-платформу для кадастрового учета

В сжатые сроки проводить инвентаризацию зданий и земельных участков, а также выявлять бесхозные и самовольные постройки поможет новая разработка саранской IT-компании "Интернет для жизни". Инновационный продукт "Интеллектуальная платформа обработки данных на основе технологий машинного обучения и компьютерного зрения" предназначен для автоматизации процесса детектирования объектов по фотограмметрическим данным и оцифровки архивных документов.

В августе платформа получила поддержку Фонда содействия инновациям на ее масштабирование под отрасли лесного и сельского хозяйства.

- На сегодня компания активно занимается исследованиями в IT-сфере и оказывает услуги в области разработки Интернет-проектов: начиная от специализированных сайтов и порталов - до сложных комплексных интранет- и интернет решений и информационных систем, - поясняет генеральный директор компании Андрей Сараев. - Наши продукты используют передовые технологии для повышения интереса пользователей через средства 3D-моделирования, виртуализации, анимирования, бесконтактного управления, а также дополненной, виртуальной и смешанной реальностей. Ряд решений, разработанных при нашем участии, представлены в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

В 2018 году в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных был внесено цифровое интерактивное методическое пособие для изучения физики с повышенным уровнем вовлечения в учебный процесс за счет технологий дополненной/виртуальной реальности, трехмерной графики и 3D-стереоскопии "Образовательный комплекс "Увлекательная реальность".

- Этот продукт распространяется по всему миру через компанию Facebook, сеть дилеров и партнеров, которые представлены в РФ и странах СНГ, - подчеркнул Андрей Сараев.

Также компания занимается разработкой программных продуктов, которые используются для выявления закономерностей, проведения анализа и прогнозирования эффективности тех или иных решений, используя технологии искусственного интеллекта и алгоритмы машинного обучения.