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11.09.2020 21:00

В Мордовии разработали IT-платформу для кадастрового учета

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
В сжатые сроки проводить инвентаризацию зданий и земельных участков, а также выявлять бесхозные и самовольные постройки поможет новая разработка саранской IT-компании "Интернет для жизни". Инновационный продукт "Интеллектуальная платформа обработки данных на основе технологий машинного обучения и компьютерного зрения" предназначен для автоматизации процесса детектирования объектов по фотограмметрическим данным и оцифровки архивных документов.
Фото: IT-компания "Интернет для всех" Фото: IT-компания "Интернет для всех"
Фото: IT-компания "Интернет для всех"

В августе платформа получила поддержку Фонда содействия инновациям на ее масштабирование под отрасли лесного и сельского хозяйства.

- На сегодня компания активно занимается исследованиями в IT-сфере и оказывает услуги в области разработки Интернет-проектов: начиная от специализированных сайтов и порталов - до сложных комплексных интранет- и интернет решений и информационных систем, - поясняет генеральный директор компании Андрей Сараев. - Наши продукты используют передовые технологии для повышения интереса пользователей через средства 3D-моделирования, виртуализации, анимирования, бесконтактного управления, а также дополненной, виртуальной и смешанной реальностей. Ряд решений, разработанных при нашем участии, представлены в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Фото: IT-компания "Инфомаксимум"
Разработки саранской IT-компании помогли бизнесу перейти на "удаленку"

В 2018 году в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных был внесено цифровое интерактивное методическое пособие для изучения физики с повышенным уровнем вовлечения в учебный процесс за счет технологий дополненной/виртуальной реальности, трехмерной графики и 3D-стереоскопии "Образовательный комплекс "Увлекательная реальность".

- Этот продукт распространяется по всему миру через компанию Facebook, сеть дилеров и партнеров, которые представлены в РФ и странах СНГ, - подчеркнул Андрей Сараев.

Также компания занимается разработкой программных продуктов, которые используются для выявления закономерностей, проведения анализа и прогнозирования эффективности тех или иных решений, используя технологии искусственного интеллекта и алгоритмы машинного обучения.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

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