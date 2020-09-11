В Пензенской области спасателям передали спецтехнику

Семь единиц основной и вспомогательной пожарной техники на сумму более 30 миллионов рублей получили пожарно-спасательные части и территориальные подразделения надзорной деятельности и профилактической работы в Пензенской области.

В этом году МЧС России отмечает свое 30-летие, в год юбилея ведомство существенно обновляет парк техники, улучшает условия труда для сотрудников. В пятницу на территории первой пожарно-спасательной части им Н.Н. Баичкина губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил сотрудникам МЧС новую технику.

- Современная техника позволит тушить пожары, спасать жизни и здоровье людей. Но никакая техника без профессионализма сотрудников не может быть эффективной. Личный состав Пензенского территориального пожарно-спасательного гарнизона готов выполнять любые задачи, - обратился к спасателям губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. - В этом году, несмотря на то, что стояла засушливая погода, в Пензенской области пожаров на 30 процентов меньше, чем в прошлом. Это результат большой профилактической работы.

О возможностях новой техники и ее технических характеристиках Ивану Белозерцеву рассказал начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов. Качество материалов и вооружения спасателей совершенствуется год от года, от этого зависит своевременность прибытия и оказания помощи пострадавшим, спасение их жизни и имущества.

Так на вооружение пензенских спасателей поступила мобильная роботизированная установка. Она предназначена для проведения разведки и тушения пожара в зонах чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах и на промышленных объектах. Установка способна передвигаться в обследуемой зоне по маршруту, дистанционно задаваемому командой оператора в режиме реального времени и передавать изображение на монитор. Также она может обеспечить подачу воды или пены низкой кратности в очаг пожара, в заданную оператором точку. При этом мобильная установка может удаляться от оператора на расстояние около 200 метров.

С начала года на территории Пензенской области из огня спасено 95 человек, эвакуировано 363 человека, сохранено материальных ценностей на сумму более 130 миллионов рублей. В этом году в сравнении с прошлым уменьшилось среднее время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова, среднее время локализации и ликвидации пожара составляет 5,7 минуты.

Увеличилась штатная численность личного состава главного управления МЧС по Пензенской области, участвующего в тушении пожаров. Она выросла на 38 процентов и в настоящий момент составляет 1563 человека.

Глава региона высоко оценил условия, в которых служат и отдыхают сотрудники МЧС. Он также ознакомился с деятельностью совета ветеранов пожарных и спасателей. В общественной организации, созданной в 2014 году, состоят более 700 человек. По итогам прошлого года она была признана МЧС РФ лучшей в стране.

В заключение Иван Белозерцев посетил монумент "Конно-бочечный ход", изготовленный руками пожарных части в честь 30-летия МЧС России.

Кстати

В дни голосования на всех избирательных участках будет организовано дежурство личного состава главного управления МЧС России по Пензенской области. Вопрос безопасности проведения выборов находится на особом контроле руководства главного управления.