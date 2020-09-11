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11.09.2020 13:40
Рубрика: Происшествия

В Прикамье пьяная женщина сбила на автомобиле собственную дочь

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Кунгуре Пермского края суд признал виновной местную жительницу в совершении ДТП, в котором пострадал 6-летний ребенок.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что осужденная 28-летняя жительница Кунгура приобрела автомобиль ВАЗ-21102, но при этом не прошла обучение навыкам вождения и не получила водительского удостоверения.

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Через неделю после покупки автомобиля, хозяйка Lada выпила спиртного, поругалась с сожителем и решила покататься на авто. При движении задним ходом она допустила наезд на свою шестилетнюю дочь, в результате чего ребенок получил тяжкие телесные повреждения. Не обратив внимания на совершенное ДТП и травму ребенка, женщина скрылась с места преступления.

Позднее родственница виновницы ДТП привезла потерпевшую девочку в больницу, где ей была оказана медицинская помощь и поставлен диагноз: перелом правой ноги.

Суд приговорил женщину к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии - поселении на срок три года и шесть месяцев с отсрочкой до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

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