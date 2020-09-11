В Ульяновской области хотят добавить денег медикам на жилье

10 сентября ульяновский губернатор Сергей Морозов провел заседание регионального правительства, на котором были одобрены изменения в государственную программу "Развитие здравоохранения в Ульяновской области".

По информации специалистов профильного регионального министерства, средства также будут направлены на укрепление материально-технической базы городских и районных медучреждений, на социальную поддержку медицинских работников.

"С целью реализации проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", входящего в нацпроект "Здравоохранение", более 4,8 млн рублей будет направлено на приобретение служебного жилья медицинским работникам. Кроме того, дополнительное финансирование - почти 700 тыс. рублей пойдёт на закупку необходимого медицинского оборудования в Центр охраны репродуктивного здоровья семьи. Еще 160 тысяч рублей предполагается направить на дополнительное оснащение для фельдшерско-акушерских пунктов в селах Петровское Чердаклинского района и Нагаево Карсунского района", - пояснила заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева.

В результате перераспределения финансовых средств в областном бюджете 5,6 млн рублей пойдут на реализацию мероприятий государственной программы по развитию здравоохранения.

Проект постановления правительства региона "О внесении изменений в государственную программу "Развитие здравоохранения в Ульяновской области" направлен на утверждение в законодательное собрание Ульяновской области.