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11.09.2020 12:25
Рубрика: Власть

В Ульяновской области хотят добавить денег медикам на жилье

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
10 сентября ульяновский губернатор Сергей Морозов провел заседание регионального правительства, на котором были одобрены изменения в государственную программу "Развитие здравоохранения в Ульяновской области".
Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области
Фото: Правительство Ульяновской области

По информации специалистов профильного регионального министерства, средства также будут направлены на укрепление материально-технической базы городских и районных медучреждений, на социальную поддержку медицинских работников.

Фото: Правительство Ульяновской области
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"С целью реализации проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", входящего в нацпроект "Здравоохранение", более 4,8 млн рублей будет направлено на приобретение служебного жилья медицинским работникам. Кроме того, дополнительное финансирование - почти 700 тыс. рублей пойдёт на закупку необходимого медицинского оборудования в Центр охраны репродуктивного здоровья семьи. Еще 160 тысяч рублей предполагается направить на дополнительное оснащение для фельдшерско-акушерских пунктов в селах Петровское Чердаклинского района и Нагаево Карсунского района", - пояснила заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева.

В результате перераспределения финансовых средств в областном бюджете 5,6 млн рублей пойдут на реализацию мероприятий государственной программы по развитию здравоохранения.

Проект постановления правительства региона "О внесении изменений в государственную программу "Развитие здравоохранения в Ульяновской области" направлен на утверждение в законодательное собрание Ульяновской области.

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