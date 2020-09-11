Юристы Общественной палаты проверяют все сигналы о нарушениях на выборах

Юридическая группа общественного наблюдения рассматривает каждое сообщение о нарушениях работы избирательных участков. Об этом заявил старший юридической группы наблюдателей Общественной палаты Новосибирской области Роман Бубенов.

- Мы уже рассмотрели несколько десятков сообщений о якобы нарушениях на участках, разобрались в каждом конкретном случае и пришли к выводу, что эти сообщения не имеют под собой никаких оснований. К примеру, сообщения о препятствовании осуществлению съемки оказалось просьбой не фотографировать список, в котором указаны персональные данные избирателей, абсолютно обоснованное требование представителей избиркома, - отметил Бубенов.

По его словам, сообщения о несвоевременном открытии участков также не нашли подтверждения.

- Избирательные участки оснащены камерами видеонаблюдения. Мы проверили участки, упомянутые в сообщениях в соцсетях, отсмотрели записи: ровно в 8:00 участки начали свою работу. Другой пример необоснованной жалобы: информация о нарушении тайны голосования. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, у кабинок отсутствуют лицевые шторы, боковые шторы при этом предусмотрены, так что тайна голоса сохраняется - рассказал Бубенов.

Он также отметил, что по некоторым сообщениям о нарушениях проводится проверка со стороны МВД.