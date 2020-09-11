Новосибирская область получит средства на достройку проблемных домов

Новости

Тимошенко вылечилась от коронавируса 11:15
Россияне придумали имена для новой Lada 11:12
Умер ветеран "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов 11:00
Подводное вождение танков показали на видео 10:55
В Петербурге лжесотрудницы ПФР похитили у блокадницы миллион рублей 10:43
Уральского режиссера Илью Ротенберга госпитализировали в Великих Луках 10:28
Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой 10:26
Белорусский фильм "Жанин" получил приз на фестивале "Победили вместе" 10:12
В Крыму хирурги спасли от ампутации пациента с COVID-19 09:53
В Минобороны России оценили потенциал амфибии "Дрозд" 09:44
Небензя назвал срежиссированной акцией ситуацию с берлинским пациентом 09:40
В УрФУ синтезировали феррогели для доставки лекарства в поврежденную ткань 09:38
Врач рассказал об ограничениях при вакцинации от коронавируса 09:36
Мишустин установил для труднодоступных аэропортов поддержку из бюджета 09:22
В Петербурге штормовой ветер повредил 25 автомобилей 09:16
Турист погиб во время сплава в Горном Алтае 09:15
В Москве стартовало онлайн‑голосование в рамках муниципальных выборов 09:12
В Ростове ушел из жизни известный психотерапевт Михаил Литвак 09:11
Еще 1256 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:10
В Бундестаге призвали власти ФРГ не останавливать "Северный поток-2" 09:09
В Иркутской области открылись 1927 избирательных участков 09:07
Меняются правила закупок иностранных товаров для нацпроектов 09:05
БЕЛАЗ отправил 220-тонные тяжеловесы в Белгородскую область 09:00
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за циклона 08:59
В Роскачестве сообщили о росте экспорта вина из России 08:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
11.09.2020 10:45
Рубрика: Власть

Новосибирская область получит средства на достройку проблемных домов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирской области выделят дополнительные средства на достройку четырех жилых домов - наиболее проблемных объектов долевого строительства. Об этом сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с руководителями сибирских регионов.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Мероприятие прошло в правительстве Новосибирской области в режиме ВКС и было посвящено вопросам социально-экономического развития субъектов Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ (СФО).

Достройка проблемных домов - в приоритете деятельности правительства Новосибирской области. Поэтому здесь уже предусмотрено софинансирование - одно из условий предоставления федеральных средств. В бюджете региона в 2020 году на эти цели предусмотрено почти 290 миллионов рублей. Это позволит уже в 2020 году возобновить работы на объектах, а в 2021-м ввести их в строй. Речь идет о домах №№ 11, 12 и 13 в микрорайоне Закаменский Новосибирска и о доме в городе Обь на ул. Калинина, 20.

Фото: Правительство Новосибирской области
В Новосибирской области начали подготовку к 300-летию города Куйбышев

- Благодарим правительство РФ за то, что поддержано решение федерального Фонда защиты прав дольщиков о начале финансирования достройки четырех домов. Более 500 жителей области получат долгожданные квартиры, - сообщил губернатор Андрей Травников.

В свою очередь, вице-премьер российского правительства отметил, что Новосибирская область может служить примером для многих сибирских регионов в части выполнения проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", по переселению граждан из аварийного жилого фонда - здесь также регион идет с опережением графиков.

- Это - результат системной работы региональной власти, - подчеркнул Марат Хуснуллин. - Президент России Владимир Путин принял решение о выделении дополнительных 50 миллиардов рублей на программу переселения граждан с 2022 года, чтобы приблизить ее реализацию.

Андрей Травников напомнил, что Новосибирская область одной из первых включилась в 2019 году во вторую федеральную программу по расселению жителей из аварийного жилья. В регионе также действует областная программа. За счет федеральных и региональных средств эта проблема решается ускоренными темпами.

- То поручение, которое дал президент России - к 2024 году ликвидировать аварийный жилой фонд, признанный таковым на 1 января 2017 года, мы, безусловно, выполним, - подчеркнул глава региона.

Совещание прошло в режиме ВКС и было посвящено вопросам социально-экономического развития субъектов Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ. Участие в нем приняли полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, члены правительства России и главы сибирских регионов.

Справка "РГ"

По данным пресс-службы областного правительства, в Новосибирской области на 8 августа 2020 года насчитывается 534 многоквартирных дома, строительство которых осуществляется с привлечением средств участников долевого строительства. Из них - 65 проблемных. Всего в регионе с 2010 года введено в эксплуатацию 116 проблемных объектов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Мишустин установил для труднодоступных аэропортов поддержку из бюджета
Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах
В Минтрансе предложили готовиться к бесплатному общественному транспорту
Российские ученые смогли обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября