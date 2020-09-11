Новосибирская область получит средства на достройку проблемных домов

Новосибирской области выделят дополнительные средства на достройку четырех жилых домов - наиболее проблемных объектов долевого строительства. Об этом сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с руководителями сибирских регионов.

Мероприятие прошло в правительстве Новосибирской области в режиме ВКС и было посвящено вопросам социально-экономического развития субъектов Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ (СФО).

Достройка проблемных домов - в приоритете деятельности правительства Новосибирской области. Поэтому здесь уже предусмотрено софинансирование - одно из условий предоставления федеральных средств. В бюджете региона в 2020 году на эти цели предусмотрено почти 290 миллионов рублей. Это позволит уже в 2020 году возобновить работы на объектах, а в 2021-м ввести их в строй. Речь идет о домах №№ 11, 12 и 13 в микрорайоне Закаменский Новосибирска и о доме в городе Обь на ул. Калинина, 20.

- Благодарим правительство РФ за то, что поддержано решение федерального Фонда защиты прав дольщиков о начале финансирования достройки четырех домов. Более 500 жителей области получат долгожданные квартиры, - сообщил губернатор Андрей Травников.

В свою очередь, вице-премьер российского правительства отметил, что Новосибирская область может служить примером для многих сибирских регионов в части выполнения проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", по переселению граждан из аварийного жилого фонда - здесь также регион идет с опережением графиков.

- Это - результат системной работы региональной власти, - подчеркнул Марат Хуснуллин. - Президент России Владимир Путин принял решение о выделении дополнительных 50 миллиардов рублей на программу переселения граждан с 2022 года, чтобы приблизить ее реализацию.

Андрей Травников напомнил, что Новосибирская область одной из первых включилась в 2019 году во вторую федеральную программу по расселению жителей из аварийного жилья. В регионе также действует областная программа. За счет федеральных и региональных средств эта проблема решается ускоренными темпами.

- То поручение, которое дал президент России - к 2024 году ликвидировать аварийный жилой фонд, признанный таковым на 1 января 2017 года, мы, безусловно, выполним, - подчеркнул глава региона.

Совещание прошло в режиме ВКС и было посвящено вопросам социально-экономического развития субъектов Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ. Участие в нем приняли полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, члены правительства России и главы сибирских регионов.

Справка "РГ"

По данным пресс-службы областного правительства, в Новосибирской области на 8 августа 2020 года насчитывается 534 многоквартирных дома, строительство которых осуществляется с привлечением средств участников долевого строительства. Из них - 65 проблемных. Всего в регионе с 2010 года введено в эксплуатацию 116 проблемных объектов.