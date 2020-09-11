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11.09.2020 09:15
Рубрика: Происшествия

Турист погиб во время сплава в Горном Алтае

Текст: Юлия Потапова (Горно-Алтайск)

Во время сплава на катамаране по реке Нижний Кураган в Усть-Коксинском районе Республики Алтай погиб один из участников незарегистрированной туристической группы.

Сообщение о несчастном случае поступило в республиканский центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России еще в среду. Представители группы, в которую входило шесть человек, рассказали, что перевернулся катамаран, и житель Новосибирска получил черепно-мозговую травму. Остальные участники сплава своими силами извлекли тело погибшего на берег и подготовили к транспортировке до ближайшего населенного пункта - села Катанда.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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- Утром 10 сентября к месту происшествия прибыли егери Катунского биосферного заповедника на лошадях, чтобы оказать помощь группе, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Алтай. - А из Катанды выехали местные жителей с семью лошадьми - для транспортировки тела и снаряжения группы. Кроме того, для выяснения обстоятельств происшествия прибыли двое полицейских на лошадях.

В спасательном ведомстве уточнили, что накануне вечером из телефонного разговора с одним из участников группы стало известно: в настоящий момент она бедствий не терпит, питание и все необходимые вещи у них есть. Спутниковый телефон из соображений экономии заряда туристы включают по мере необходимости выхода на связь. Пока запросов о помощи от группы не поступало.

Спасатели рекомендуют всем туристам, желающим совершить горный или водный поход на территории республики, обязательно регистрироваться в региональном ГУ МЧС России и страховать группу на случай необходимости эвакуации с привлечением авиации.

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