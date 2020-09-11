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11.09.2020 09:07
Рубрика: Власть

В Иркутской области открылись 1927 избирательных участков

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)

В Иркутской области в восемь утра открылись все 1927 избирательных участков, в том числе в 22 в местах временного пребывания граждан - в регионе проходят досрочные выборы губернатора.

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
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Кроме того, идут местные выборы - в 75 муниципалитетах избирают глав или депутатов. В общей сложности - 89 кампаний.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 в пятницу, субботу и воскресенье. Все участковые избирательные комиссии обеспечены одноразовыми масками, перчатками, дезинфицирующими средствами для избирателей и членов комиссий.

Напомним, на выборах губернатора Иркутской области зарегистрированы пять кандидатов: Андрей Духовников (выдвинут ЛДПР), Лариса Егорова (от партии "Справедливая Россия"), Игорь Кобзев (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ).

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