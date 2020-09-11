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11.09.2020 15:13
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе проверят информацию о банкете в колонии строгого режима

Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)

Мариинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и следственное управление СК РФ начали проверку публикаций в СМИ о банкете в честь проводов на свободу одного из осужденных колонии строгого режима.

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Как сообщили в региональном СУ СКР, застолье, о котором идет речь, организовали заключенные-"активисты" ИК-37. Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой один из заключенных за накрытым столом разделывает жареного поросенка. Как отмечают авторы видео, оно было записано предположительно в 2019 году.

- В связи с публикациями прокуратурой области организована проверка исполнения уголовно-исполнительного законодательства, - уточнили в надзорном ведомстве. - В случае выявления нарушений закона прокуратурой будут приняты меры реагирования.

Процессуальное решение предстоит принять и по результатам доследственной проверки. Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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