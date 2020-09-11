МВД установило все места, где Навальный принимал пищу в день госпитализации

Ранее такую проверку инициировала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Отмечается, что в ходе проверки сотрудники транспортной полиции выполнят "значительный объем проверочных мероприятий". Так, полицейские восстановят хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в Томске и Томской области. К настоящему времени стражи правопорядка уже установили маршрут передвижения, круг общения, а также все места проживания и посещения указанных лиц. Среди них - гостиница "Xander Hotel" и ресторан при этом отеле "Velvet", съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, а также "Венская кофейня" в аэропорту города Томска.

"Согласно полученным данным, именно в перечисленных местах Алексей Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль", - говорится в сообщении транспортного управления МВД по Сибирскому федеральному округу.

На сегодняшний день полицейские опросили пятерых из шести граждан, сопровождавших Навального во время поездки. Это Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский. "Марина Певчих же, постоянно проживающая в Великобритании и также постоянно находившаяся в те дни с Навальным, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным", - рассказали в МВД, добавив, что в настоящее время ее местонахождение устанавливается.

Кроме того, в рамках проверки следователи проводят анализ полученных объяснений, заключений экспертов и других материалов. Отдельные поручения были направлены "в целях установления местонахождения пассажиров, летевших в одном самолете с Навальным".

Вдобавок полиция принимает меры к установлению личности лечащего врача и медицинской клиники в Москве, где Навальный проходил лечение.

В связи же с публикацией накануне в иностранных СМИ сообщений о выходе Алексея Навального из комы следователи "в соответствии с действующей Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. и дополнительных протоколов к ней, а также в соответствии со статьями 453 и 454 УПК РФ готовят дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ".

Отмечается, что этот запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия российских следователей и эксперта (специалиста) при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, в том числе при получении объяснений у него. При этом российские полицейские и эксперты хотят получить возможность задать Навальному уточняющие и дополнительные вопросы.

"Доследственная проверка в связи с госпитализацией Алексея Навального продолжается", - заключили в УТ МВД по СибФО.