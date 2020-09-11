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11.09.2020 11:01
Рубрика: Власть

В Новосибирске началось строительство завода по производству снеков

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор региона Андрей Травников дал старт строительству завода по производству соленых снеков компании PepsiCo. С запуском предприятия дополнительно будет создано около 900 рабочих мест.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Как отметил на торжественной церемонии президент PepsiCo Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия Нил Старрок, две первые производственные линии нового завода откроются уже в 2021 году.

В пресс-службе областного правительства отметили, что новый завод компании будет размещен на территории Новосибирского промышленно-логистического парка (ПЛП) и станет третьим предприятием PepsiCo по выпуску соленых закусок в России. Мощность нового завода - более 60 тысяч тонн в год.

Андрей Травников сообщил, что ПЛП продолжает развиваться и прирастать новыми производствами.

Фото: Правительство Новосибирской области
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- Правительству Новосибирской области очень важно, что подобные площадки, которые создаются в регионе, востребованы бизнесом и продолжают активно осваиваться. Строительство завода даст очередной толчок развитию экономики, - сказал губернатор.

Нил Старрок отметил поддержку, которую проекту оказывает руководство области и лично губернатор.

- В регионе созданы благоприятные условия для работы крупных иностранных инвесторов. Несмотря на объективные трудности, вызванные пандемией, мы планируем своевременно построить и запустить новое предприятие, - сказал г-н Старрок.

Одновременно запускается агропрограмма, направленная на обеспечение предприятия местным картофелем. Сегодня 100 процентов сырья, которое использует компания, - отечественное. В Новосибирской области несколько сельхозпредприятий уже занимаются тестовым выращиванием картофеля, который должен соответствовать жестким требованиям производителя.

Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания области Олег Подойма считает, что открытие нового производства в регионе - еще один шаг в развитии экономики, и что важно -глубокой переработки сельхозпродукции. В связи с этим, подчеркнул депутат, повысится запрос в специалистах высокого уровня квалификации. У производства есть и экспортный потенциал.

По словам заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности заксобрания Глеба Поповцева, в целом реализация проекта позитивно скажется на жизни района, на обеспечении жителей области рабочими местами.

Справка "РГ"

Соглашение о создании нового предприятия было подписано между PepsiCo, Новосибирской областью и региональным Агентством инвестиционного развития в 2019 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Объем инвестиций в проект составит около 12 миллиардов рублей.

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