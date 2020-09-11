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11.09.2020 11:02
Рубрика: Власть

В Новосибирской области открылись избирательные участки

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
Все избирательные участки Новосибирской области начали свою работу вовремя, в 8:00. Общественные наблюдатели уже находятся на участках, в первые часы голосования никаких нарушений не выявлено. Об этом заявила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

- Трехдневное голосование стартовало без нарушений. Все формы наблюдения, подготовленные Общественной палатой, уже в работе: наблюдатели находятся на участках, система видеомониторинга активна, горячая линия готова к приему обращений, а мобильная группа - к их проверке, - отметила Гриднева.

Фото: Татьяна Кравченко
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По ее словам, голосование в течение нескольких дней - удобный для избирателя формат. "Человек может самостоятельно выбрать день и время для того, чтобы проголосовать. Никаких дополнительных обоснований, заявлений, бумаг не требуется, процедура абсолютно идентична 11,12 и 13 сентября", - добавила председатель Общественной палаты региона.

Напомним, ранее Общественная палата Новосибирской области запустила горячую линию по вопросам голосования, обращаться на которую могут как наблюдатели, так и избиратели. 11 и 12 сентября горячая линия будет работать с 8:00 до 21:00, непосредственно в Единый день голосования - с 8:00 до 00:00, и на следующий день операторы будут обрабатывать поступающие обращения с 9:00 до 18:00. Обращения принимаются по телефонным номерам: +7 (383) 221-02-71, +7 (383) 221-02-62.

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