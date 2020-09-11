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11.09.2020 11:39
Рубрика: Происшествия

В омском ауле истязали полуторагодовалого ребенка

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту истязания полуторагодовалого ребенка. Кто избивал малыша, еще предстоит установить.

- По предварительным данным, с августа 2020 года в ауле Коянбай Таврического района Омской области неустановленные лица неоднократно наносили телесные повреждения полуторагодовалому мальчику и ограничивали его свободу передвижения, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Москвичка избила ребенка во время интернет-трансляции

По информации министерства здравоохранения региона, ребенок, на котором буквально не было живого места, поступил в центральную районную больницу 3 сентября. Врачи диагностировали множественные ссадины мягких тканей лица и головы, ушиб спины, гематомы нижних конечностей. Для лечения малыша направили в Таврическую ЦРБ. Однако спустя три дня мать с ребенком самовольно покинули лечебное учреждение. В следкоме уже знают, где они находятся.

- По нашим данным, мать с ребенком уехали в Москву на съемку передачи "Пусть говорят". Мальчик помещен в одну из столичных клиник, - пояснила Лариса Болдинова.

Одновременно проводится доследственная проверка органов опеки Таврического района, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "халатность".

- Ранее данная семья не состояла в банке семей, находящихся в социально опасном положении. Информации о неблагополучии в семье от служб системы профилактики и жителей аула не поступало, - сообщил "РГ" пресс-секретарь регионального минобразования Илья Крылич.

15 сентября в Таврическом районе пройдет внеочередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Омской области.

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