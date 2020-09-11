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11.09.2020 13:17
Рубрика: Власть

В сквере за Новосибирским оперным театром высадили розы

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске начался второй этап масштабной реконструкции сквера за Новосибирским театром оперы и балета.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Здесь высадили 100 роз морщинистых. Цветы составят живую изгородь вдоль трамвайных путей. Дендрологи и ландшафтные архитекторы предложили именно эти растения - устойчивые к местному климату. Помимо этого, в сквере высадят крупномерные деревья, кустарники и другие растения.

Заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска Мария Смирнова сообщила, что разработана проектно-сметная документация на реконструкцию зеленой зоны, в ближайшее время будут проведены торги по выбору подрядной организации.

Фото: Татьяна Кравченко
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- До конца строительного сезона планируется уложить твердое покрытие на всех дорожках в сквере, установить фонарные столбы - сейчас освещение территории полностью отсутствует, отремонтировать ливневые колодцы, канализацию, - сказала Мария Смирнова.

Заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Ренат Сулейманов сообщил, что сквер за Оперным театром - один из наказов избирателей Центрального района депутатам. Также в числе наказов - благоустройство Центрального парка, сквер медицинских работников и Героев революции. На каждом из объектов в последние годы ведется работа.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

- Сегодня начинается очередной этап благоустройства сквера за главным театром Сибири. Здесь будет высажено 2500 деревьев и кустарников. На первом этапе проведена санитарная обрезка существующих деревьев. Сразу замечу, ни одно дерево не вырублено. Этим летом в рамках экологических акций высажено порядка 100 новых зеленых насаждений, - отметил депутат.

Ренат Сулейманов сообщил, что на реконструкцию сквера направлены 11 миллионов рублей - это средства, которые были запланированы на празднование Дня города.

- Из-за эпидемиологической обстановки праздничные мероприятия отменили. Депутаты предложили направить средства на благоустройство города, инициативу поддержал мэр Анатолий Локоть, - прокомментировал заместитель спикера горсовета. - Я рад изменениям, происходящим в сквере, который долго стоял запущенным. Жители города получат еще один уютный уголок для отдыха.

Все работы должны быть завершены до конца этого года. Специалисты управления по благоустройству общественных пространств мэрии и МКУ "Горзеленхоз" рассказали, что в рамках проекта в сквере установят лавочки и урны, в следующем году - новый модульный туалет на месте существующего разрушенного строения. В качестве арт-объекта архитекторы предложили установить трамвай, который станет достопримечательностью и местом встреч молодых скейтеров, которые здесь оборудовали скейт-площадку. Площадка сохранится - она учтена новым дизайн-проектом.

- Сейчас в городе благоустраивают около сотни скверов, в их числе "Зыряновский" в Октябрьском районе, на пересечении улиц Кирова и Шевченко, "Кировский" напротив администрации Кировского района. По федеральной программе формирования комфортной городской среды в этом году началось проектирование нового парка в пойме реки Каменки, в районе улиц Адриена Лежена и Есенина. В следующем году проект будет утвержден и разработана проектно-сметная документация, - поделилась планами Мария Смирнова.

Справка "РГ"

Проект благоустройства сквера за оперным театром разработан в прошлом году архитектурной мастерской "Адаптик-А". Дизайн-проект и концепция одобрены жителями города.

 Информация о концепции сквера размещена на муниципальном портале Новосибирска в разделе "Проекты" под номером 21: http://green.novo-sibirsk.ru/projects.aspx

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