Заельцовский парк в Новосибирске благоустроят в 2021 году

Крупнейший в Новосибирске Заельцовский парк благоустроят в 2021 году. Это запланировано федеральным проектом по формированию комфортной городской среды.

Но, чтобы приступить к работам в следующем году, необходимо провести все конкурсные процедуры до ноября 2020-го. Это особо подчеркнул мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания в Заельцовском парке.

Специалисты представили главе города концепцию развития парковой территории. В ее основе - идея разделения пешеходной, велосипедной и детских игровых зон. Это сделает пребывание в парке комфортным и безопасным для всех групп населения.

- Важно, чтобы благоустройство не нанесло ущерба природе, чтобы не уменьшалась зеленая площадь, не вырубались деревья. Ведь Заельцовский бор - это легкие нашего города, поэтому их надо беречь, - обратил внимание мэр.

Анатолий Локоть, ознакомившись с документаций, отметил, что представленный проект спланирован с учетом сохранения каждого дерева, каждого кустарника, новые дорожки будут проложены в обход имеющихся деревьев.

Проектно-сметная документация уже разработана, все необходимые условия для включения в федеральный проект выполнены, поэтому есть уверенность, что на реализацию проекта будет выделено федеральное финансирование. Общая стоимость работ составляет 174,5 миллиона рублей. В ближайшее время мэрия объявит конкурс на выбор подрядной организации.

Глава города сообщил, что проект должен быть реализован за один летний сезон. Он поручил приступить к работам весной 2021 года.

За проект благоустройства парка высказалось большинство жителей Заельцовского района в рейтинговом голосовании за территорию, нуждающуюся в обновлении. Дизайн-проект в 2019 году выполнен архитектурной мастерской "Адаптик-А". Документ был представлен для обсуждения горожанам и общественной комиссии по реализации муниципальной программы.

По словам депутата Законодательного собрания региона Андрея Жирнова, представленный проект демонстрирует правильное зонирование территории - учитывает разный возраст и разные интересы посетителей парка.

- Проект продуман с точки зрения гармоничного встраивания в естественную среду этого зеленого пространства. Уверен, что после реализации проекта Заельцовский парк будет одной из самых современных и экологичных зеленых территорий Новосибирска, - сказал депутат Андрей Жирнов.

Дизайн-проект благоустройства размещен на сайте "Зеленый Новосибирск" под номером 20: http://green.novo-sibirsk.ru/projects.aspx

Справка "РГ"

Площадь ПКиО "Заельцовский" - 38,8 гектара. В ходе благоустройства будут уложены дополнительные дорожки для велосипедистов, пешеходов, для занятий скандинавской ходьбой. Планируется создание экотропы. Центральная аллея будет разделена на зоны: вымощенную плиткой - для пешеходов и асфальтированную - для отдыхающих на роликах или самокатах. В парке появятся три новые детские площадки, будут обновлены событийные площадки, спортивные игровые зоны, парковая мебель и малые архитектурные формы, обустроена новая система освещения.