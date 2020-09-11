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11.09.2020 16:14
Рубрика: Происшествия

Данила Козловский извинился перед зрительницей за удар флейтой по голове

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Артист Данила Козловский послал петербурженке, получившей травму на спектакле "Гамлет", букет цветов. Также зрительнице были принесены извинения, сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Академического малого драматического театра (Театра Европы) Льва Додина.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Петербурженка потребовала миллион за нанесенный Козловским удар флейтой

Напомним, в середине декабря во время спектакля "Гамлет" Данила Козловский случайно бросил металлическую флейту, и она ударила по голове одну из зрительниц. Петербурженке потребовалась медицинская помощь, на больничном она пробыла полторы недели, а недавно подала в суд на театр, потребовав возместить расходы на лечение, а также компенсировать моральный вред. Свои душевные страдания из-за всей этой ситуации петербурженка оценила в миллион рублей.

Додин отметил, что сам Данила Козловский сразу после спектакля уехал в Москву и об инциденте узнал спустя месяц. Тогда же он принес зрительнице извинения и пригласил ее на съемочную площадку. Лев Додин также отметил, что театр принес зрительнице извинения. Напомним, сама петербурженка утверждает, что после инцидента никакой реакции со стороны театра не последовало.

В скором времени инцидент будет разбираться на судебном заседании, куда, к слову, приглашен и сам Данила Козловский.

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