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11.09.2020 12:51
Рубрика: Власть

Субмарина Северного флота отстрелялась противолодочной ракетой

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Экипаж многоцелевой атомной подводной лодки одного из соединений подводных сил Северного флота в Баренцевом море выполнил стрельбу противолодочной ракетой по подводной цели. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости www.ria.ru
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Стрельба велась в рамках отработки плановых противолодочных задач на морских полигонах боевой подготовки флота.

- Тактическое учение проводилось в двухстороннем варианте, - отметили в пресс-службе. - Противодействие подводникам оказывал экипаж многоцелевой крейсерской атомной подводной лодки другого соединения подводных сил Северного флота, который обозначил применение ракетного подводного оружия. Стрельба велась практическим боезапасом без боевой части. Экипаж субмарины в ходе подготовки к атаке и ее проведения действовал слаженно и профессионально.

Несколько дней назад в Баренцевом море экипажи атомных подводных лодок Северного флота отработали торпедную стрельбу по подводной цели в дуэльном варианте.

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