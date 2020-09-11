Субмарина Северного флота отстрелялась противолодочной ракетой

Экипаж многоцелевой атомной подводной лодки одного из соединений подводных сил Северного флота в Баренцевом море выполнил стрельбу противолодочной ракетой по подводной цели. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

Стрельба велась в рамках отработки плановых противолодочных задач на морских полигонах боевой подготовки флота.

- Тактическое учение проводилось в двухстороннем варианте, - отметили в пресс-службе. - Противодействие подводникам оказывал экипаж многоцелевой крейсерской атомной подводной лодки другого соединения подводных сил Северного флота, который обозначил применение ракетного подводного оружия. Стрельба велась практическим боезапасом без боевой части. Экипаж субмарины в ходе подготовки к атаке и ее проведения действовал слаженно и профессионально.

Несколько дней назад в Баренцевом море экипажи атомных подводных лодок Северного флота отработали торпедную стрельбу по подводной цели в дуэльном варианте.