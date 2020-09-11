Ученые предложили выпускать препараты в виде бактерий для обмана клеток

Необычную систему транспортировки лекарств предложили исследователи из Университета ИТМО. Специалисты разработали форму оболочки препарата, напоминающую бактерию, выяснилось, что иммунные клетки воспринимают эту оболочку как клетку организма и не разрушают ее, что позволяет доставить препарат к месту действия.

Как сообщает пресс-служба вуза, оболочка сделана из карбоната кальция, он широко применяется в медицине и в промышленности, стоит совсем недорого, но главное, он имеет отличную биосовместимость.

Перед учеными стояла непростая задача: создать систему транспортировки лекарств, которая позволяла бы "донести" препарат до пораженной зоны. Первым препятствием служит собственные иммунные клетки человека, которые делают все, чтобы избавиться от инородного объекта. Поэтому имеет принципиальное значение форма, в которой поставляется препарат.

Эксперименты показали, что иммунные клетки пропускают капсулу-бактерию, во-первых, они принимают ее за "свою", во-вторых, у капсулы довольно большой размер - 5 микрометров и иммунные клетки не могут обхватить этот объект. Соответственно, иммунного ответа не возникает и капсула с антибиотиком может проникнуть вглубь организма неразрушенной.

Прибыв непосредственно к очагу поражения, капсула разрушается и выпускает антибиотик. За счет чего это происходит? Как поясняют в вузе, при инфекционных болезнях бактерии, которые их вызывают, образуют вокруг себя кислую среду. Карбонат кальция не растворяется в воде, но зато, оказавшись в кислой среде, стенки капсулы растворяются и антибиотик поступает в организм, начинается борьба с инфекцией. Ученые называют эту систему в шутку "троянским конем", ведь она позволяет капсуле с лекарством проникнуть в организм фактически под видом патогена.

Сейчас данная система испытывается в лабораториях, а результаты первых исследований опубликованы в журнале Chemical Communications.