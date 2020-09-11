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11.09.2020 14:20
Рубрика: Происшествия

В Калининграде менеджер банка проиграл 3 млн рублей со счетов клиентов

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

Против менеджера одного из банков в Калининграде возбудили 18 уголовных дел. Его подозревают в похищении 3 миллионов рублей с банковских счетов.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, 27-летнего сотрудника финансового учреждения подозревают в 9 эпизодах краж денег со счетов клиентов и в стольких же фактах неправомерного доступа к компьютерной информации.

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- Как установили следователи следственной части УМВД совместно с сотрудниками отдела "К", злоумышленник в течение полугода с использованием своего служебного положения оформлял на клиентов банка без их ведома банковские карты, на которые затем переводил с их накопительных счетов деньги и обналичивал через банкоматы, - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая.

По данным следствия, менеджер искал своих жертв среди тех клиентов, которые оформили долгосрочные вклады и подолгу не появлялись в офисе банка. В основном это люди пожилого возраста.

По версии следствия, от действий финансиста пострадали 9 человек, а общий размер похищенных денег составил 3 миллиона рублей. Полицейские при содействии службы безопасности банка изъяли финансовую документацию и компьютерную технику, провели экспертизы и прочие оперативные мероприятия и следственные действия.

Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что похищенные деньги проиграл на спортивных ставках. Расследование 18 уголовных дел, возбужденных по статьям "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Кража, совершенная с банковского счета", продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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