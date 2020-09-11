В Ленобласти раскрыто убийство девочки, совершенное в 2011 году

Сотрудники СК Ленинградской области раскрыли изнасилование и убийство 10-летней девочки, совершенное в 2011 году. Как сообщили в аппарате управления, виновного удалось установить при содействии подразделений центрального аппарата СК РФ.

Уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка было возбуждено весной 2011 года по статье 105 УК РФ "убийство". Позднее тело девочки было найдено в лесном массиве Волосовского района Ленинградской области. Специалистам удалось установить, что она подверглась сексуальному насилию. К преступлению оказался причастен 55-летний мужчина, являющийся родственником отчима пропавшей.

- По версии следствия, 26 марта 2011 года обвиняемый находился в своем доме, расположенном на одной из улиц города Волосово, где также находилась 10-летняя девочка, - рассказали в СК. - Воспользовавшись беспомощным состоянием беззащитного ребенка, он совершил в отношении нее указанные преступления, после чего скрыл ее тело в лесном массиве, расположенном в нескольких километрах от деревни Извара Волосовского района Ленинградской области.

В настоящее время предполагаемому преступнику предъявлено обвинение по статьям 105 УК РФ "убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием" и 131 УК РФ "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста". Дело уже передано в суд.