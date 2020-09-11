В Ленобласти раскрыто убийство девочки, совершенное в 2011 году

Новости

Мишель Родригес: Действие "Форсажа 9" развернется в космосе 15:38
В Грузии из-за коронавируса перенесли начало учебного года на 1 октября 15:27
Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 15:25
Чем удивит "Пиковая дама" белорусского зрителя 15:20
В Североуральске застрелили зашедшего в город медвежонка 15:17
Подмосковье будет поставлять медицинские маски в Португалию и Нидерланды 15:12
В Кремле пока не обсуждают идею минимального гарантированного дохода 15:10
"Русский Халк" установил мировой рекорд в буксировке самолета 15:10
Китай вводит ограничения на работу американских дипломатов 15:05
Половина участников онлайн-голосования проголосовали на выборах в Москве 14:49
Председатель Мосгорсуда подала в отставку после 20 лет службы на этом посту 14:41
Собянин объявил о технологической революции в ЖКХ 14:32
В Кремле призвали другие страны не диктовать России по расследованию ситуации с Навальным 14:28
У "Робокопа" появится сериал-приквел 14:20
В Калининграде менеджер банка проиграл 3 млн рублей со счетов клиентов 14:20
Лавров и Ван И обсудили предстоящий саммит лидеров стран-членов СБ ООН 14:15
В Москве лосиху Дину выпустят в естественную среду обитания 14:13
Абрамченко: Первый комплекс мер в Усолье-Сибирском реализован 14:00
Между Южной Кореей и Владивостоком открылся новый паромный маршрут 13:46
Участвовать в учениях "Кавказ-2020" пригласили иностранных военных 13:46
К учениям "Кавказ-2020" привлекут около 80 тысяч военнослужащих 13:35
Москвичка и трое детей отравились после обработки от тараканов 13:33
Лукашенко озвучил перспективные задачи перед научным сообществом 13:30
Аборигены убили ведущего эксперта по племенам в Бразилии 13:27
Песков подтвердил дату визита Лукашенко в Россию 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
11.09.2020 14:52
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти раскрыто убийство девочки, совершенное в 2011 году

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)

Сотрудники СК Ленинградской области раскрыли изнасилование и убийство 10-летней девочки, совершенное в 2011 году. Как сообщили в аппарате управления, виновного удалось установить при содействии подразделений центрального аппарата СК РФ.

В Ленобласти мужчина разбился насмерть, упав с крыльца больницы

Уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка было возбуждено весной 2011 года по статье 105 УК РФ "убийство". Позднее тело девочки было найдено в лесном массиве Волосовского района Ленинградской области. Специалистам удалось установить, что она подверглась сексуальному насилию. К преступлению оказался причастен 55-летний мужчина, являющийся родственником отчима пропавшей.

- По версии следствия, 26 марта 2011 года обвиняемый находился в своем доме, расположенном на одной из улиц города Волосово, где также находилась 10-летняя девочка, - рассказали в СК. - Воспользовавшись беспомощным состоянием беззащитного ребенка, он совершил в отношении нее указанные преступления, после чего скрыл ее тело в лесном массиве, расположенном в нескольких километрах от деревни Извара Волосовского района Ленинградской области.

В настоящее время предполагаемому преступнику предъявлено обвинение по статьям 105 УК РФ "убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием" и 131 УК РФ "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста". Дело уже передано в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Путин и Лукашенко встретятся в Сочи
Председатель Мосгорсуда подала в отставку после 20 лет службы на этом посту
В Кремле пока не обсуждают идею минимального гарантированного дохода
Лавров: Вашингтон отлынивает от диалога с Москвой по кибербезопасности
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Впервые опубликованы оригиналы судебных решений по делу Бродского