В Петербурге лжесотрудницы ПФР похитили у блокадницы миллион рублей

Полиция Северной столицы разыскивает двух мошенниц, которые обманным путем похитили у блокадницы ровно один миллион рублей. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с заявлением о преступлении накануне обратилась сама женщина 1932 года рождения.

- Две неизвестные, позвонив в звонок входной двери и представившись сотрудницами пенсионного фонда, вошли в ее квартиру, расположенную в одном из домов по улице Жени Егоровой, где, воспользовавшись ухудшением ее самочувствия, совершили хищение одного миллиона рублей, - рассказали в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ "Кража". Поскольку преступление сопряжено с незаконным проникновением в жилище и в крупном размере, виновным может грозить до шести лет лишения свободы.